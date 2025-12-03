Dronă maritimă, neutralizată de scafandri în Marea Neagră

Intervenția a fost făcută de militarii Centrului 39 Scafandri, care s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul unei nave a Gărzii de Coastă.

În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era o dronă maritimă de tip Sea Baby.

În jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată.

MApN arată că, de la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române monitorizează și supraveghează permanent zona de responsabilitate maritimă și fluvială.

Din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

Ministerul arată că un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române.

România face parte și din Grupul operativ de combatere a minelor din Marea Neagră MCM BS TG, alături de forțele navale ale Bulgariei și Turciei, iar în ultimele șase luni ale acestui an comanda grupării navale a fost asigurată de marinarii militari români.