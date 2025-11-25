Două drone au păstruns în spațiul aerian românesc. Patru aeronave, ridicate de la sol

Radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, marți dimineața, în apropierea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 6.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

„La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României”, a transmis MApN.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

Situația este monitorizată de MApN.