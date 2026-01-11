Apel neobișnuit la 112. Jandarmii au scos o bufniță din apartamentul unor botoșăneni

Jandarmii din Botoșani au fost sesizați prin apel la 112 de un localnic după ce o bufniță i-a intrat în bucătărie prin sistemul de ventilație. Pasărea a fost recuperată în siguranță și eliberată în aer liber.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, anunță Jandarmeria Botoșani. Autoritățile au anunțat că pasărea ar fi intrat în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, cel mai probabil fiind atrasă de căldura locuinței în căutarea unui adăpost.

După ce a intrat în bucătărie, pasărea s-a așezat pe mobilier fără să fie agresivă.

Jandarmii sosiți la fața locului au capturat pasărea și după ce au evaluat-o și după ce au constat că nu prezenta răni, au eliberat-o în aer liber.

„Recomandăm persoanelor care se confruntă cu astfel de situații, de pătrundere a animalelor sălbatice în casă, să solicite în cel mai scurt timp sprijinul autorităților pentru a fi evitate situații neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost”, se arată în încheierea informării