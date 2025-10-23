Prima pagină » Social » Doi șerpi, descoperiți într-o locuință din Mehedinți. Pisica a dat alarma

Jandarmii au intervenit, joi, în comuna Bălăcița, județul Mehedinți, după ce un bărbat a descoperit doi șerpi în locuință. Alarma a fost dată chiar de pisica din casă, care a devenit brusc agitată.
23 oct. 2025, 17:03, Social

Apelul la 112 a fost făcut de proprietar, care a observat comportamentul agitat al animalului de companie.

Un echipaj de jandarmi s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat reptilele, pe care le-a capturat în siguranță, cu ajutorul dispozitivelor specifice.

Șerpii au fost eliberați ulterior în mediul natural, iar intervenția s-a încheiat fără victime sau pagube.

Jandarmeria recomandă cetățenilor să nu încerce îndepărtarea reptilelor pe cont propriu, ci să solicite sprijin la numărul de urgență 112.

Acesta nu este primul incident de acest gen soluționat de jandarmi. La începutul lunii iunie, un liliac a intrat într-o locuință din Constanța. 