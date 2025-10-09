Moartea unui animal de companie. Ce să le spuneți copiilor și ce cuvinte să evitați

Pierderea unui animal de companie este pentru mulți copii prima lor confruntare cu moartea. Psihologii spun că părinții au un rol crucial în a-i ajuta pe copii să treacă prin doliu și îi sfătuiesc să evite anumite expresii.

Psihologii îi sfătuiesc pe părinți să evite expresii precum „a adormit” sau „s-a pierdut”, care pot crea confuzie și teamă.

Moartea unui animal de companie poate deveni o oportunitate pentru o învățare emoțională profundă și poate influența modul în care tinerii înțeleg și procesează doliul când devin adulți, potrivit psihologilor și specialiștilor în doliul pentru animale de companie.

Părinții au un rol important de jucat atunci când un animal de companie al familiei moare. Pe lângă faptul că îi ajută pe copii să accepte permanența dureroasă a morții, îngrijitorii îi pot ghida pe copii printr-un proces de doliu sănătos și vindecător.

„Oamenii sunt atât de reticenți să vorbească despre moarte și durere, dar este singurul lucru garantat: toți vom muri. Trebuie să fim deschiși să vorbim despre asta”, a declarat Deirdra Flavin, CEO al Alianței Naționale pentru Durerea Copiilor, conform AP.

În funcție de vârsta lor și de circumstanțele individuale, copiii au capacități diferite de a înțelege conceptul de moarte. Modul în care procesează durerea, durata doliului și impactul pierderii sunt unice pentru fiecare copil. Experții spun că tristețea, furia și alte emoții copleșitoare pot fi mai dificil de gestionat pentru copiii mai mici, de aceea sprijinul este esențial.

Potrivit Colleen Rolland, președinta Asociației pentru Pierderea Animalelor de Companie și Doliu, copiii de numai 4 ani ar putea fi expuși la moarte prin basme și alte povești, dar ar putea avea dificultăți în a înțelege caracterul definitiv al acesteia. Copiii mai mari vor ști că pierderea lor este definitivă și ar putea avea nevoie de mai mult sprijin emoțional.

Experții spun că este important să fiți sinceri și să folosiți un limbaj clar atunci când discutați despre moarte cu copiii. Adulții sunt adesea înclinați să protejeze copiii cu eufemisme, cum ar fi „animalul de companie a adormit”, „s-a pierdut” sau „a fost eutanasiat”.

„Acest lucru poate fi alarmant pentru copii și poate provoca multă confuzie și teamă. A spune poate crea îngrijorări pentru copil atunci când se culcă”, a explicat Flavin.

Raquel Halfond, psiholog clinician licențiat, sfătuiește părinții să nu-și ascundă sentimentele de copiii lor. „Dacă vă simțiți triști, este în regulă ca copilul să vă vadă triști. De fapt, ar putea fi derutant dacă s-a întâmplat ceva trist și ei nu văd acea emoție reflectată în părinții lor”, a spus ea.

Comportamentul copiilor indică adesea ceea ce simt, chiar dacă nu o exprimă verbal. Semne de urmărit includ mai multe crize de furie, refuzul de a face lucruri pe care înainte îi plăcea să le facă sau refuzul de a merge la școală.

O modalitate de a ajuta copiii să accepte moartea unui animal de companie este să comemoreze viața companionilor decedați prin activități precum strângerea de fonduri pentru animale în nevoie, desenarea de imagini, organizarea de înmormântări sau făcând lucrurile pe care animalele lor de companie le iubeau.

Experții subliniază că pierderea unui animal de companie este o formă foarte reală de durere, iar unele persoane o resimt la fel de intens ca pierderea oricărei alte persoane dragi.