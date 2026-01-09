Unii câini își pot extinde vocabularul ascultând conversațiile stăpânilor lor

Un grup de elită de câini talentați la învățarea cuvintelor poate reține numele a sute de jucării. Oamenii de știință cunosc aproximativ 50 de astfel de câini, dar nu sunt încă siguri ce se află în spatele abilităților lor verbale, scrie Associated Press.

Acum, noi cercetări împing limitele a ceea ce pot face câinii.

Oamenii de știință știau deja că acești cățeluși extraordinari puteau învăța numele jucăriilor lor de pluș în formă de pizza și gogoși din timpul petrecut jucându-se cu stăpânii lor. În ultimul studiu, au descoperit că ei pot înțelege și nume noi ascultând pe ascuns.

Zece câini talentați – printre care un border collie pe nume Basket și un labrador pe nume Augie – și-au observat stăpânii ținând în mână o jucărie nouă și vorbind cu o altă persoană despre ea. Apoi, cățelușilor li s-a spus să meargă în altă cameră și să recupereze jucăria respectivă dintr-o grămadă de multe altele.

Șapte dintre cei 10 câini au învățat cu succes numele noilor lor jucării, pisici de mare și armadillo, ascultând pasiv conversațiile stăpânilor lor.

„Este pentru prima dată când vedem un grup specific de câini care sunt capabili să învețe denumiri ascultând întâmplător interacțiuni”, a declarat autorul studiului, Shany Dror, de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria și Universitatea de Medicină Veterinară din Austria.

Puii au reușit chiar și atunci când proprietarii au pus jucăria într-o cutie opacă și apoi au vorbit cu o altă persoană despre ea, creând o decuplare între vederea obiectului și auzirea numelui său.

Doar câteva alte animale, precum papagalii și maimuțele, au demonstrat o abilitate pentru acest tip de ascultare. Este, de asemenea, esențial pentru dezvoltarea umană: copiii sub 2 ani pot învăța cuvinte noi ascultând, inclusiv unele pe care părinții lor nu le-au intenționat.

Cu toate acestea, acești câini speciali sunt adulți, astfel încât mecanismele cerebrale care le permit să asculte sunt probabil diferite de cele ale oamenilor, a spus Dror.

Noua lucrare arată cum „animalele au mult mai multe capacități cognitive decât s-ar putea crede”, a spus Heidi Lyn, expertă în cogniția animalelor la Universitatea din Alabama de Sud. Ea nu a avut niciun rol în studiul publicat joi în revista Science.

Nu toți câinii învață astfel, așa că este puțin probabil ca prietenul tău blănos să învețe nume în timp ce mănâncă resturi de sub masa de cină. Dror speră să continue studierea câinilor talentați și să descopere ce indicii percep aceștia. Ei sunt unii dintre cei mai entuziaști – și dezordonați – subiecți ai cercetării sale.