Un nou studiu explică de ce câinii curioși sunt cei mai inteligenți

Dacă ai animale de companie, s-ar putea să crezi că animalul tău este mai bun și mai inteligent decât toate celelalte. Dar cum poți ști asta?
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
02 dec. 2025, 11:41, Life-Inedit

Experții în câini au încercat să afle ce trăsături trebuie să aibă un cățeluș pentru a deveni cel mai inteligent companion canin.

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul unora dintre cei mai deștepți câini din lume, printre care și Harvey, un border collie în vârstă de șapte ani din Anglia, potrivit BBC.

S-a descoperit că trei caracteristici cheie îi pot ajuta să-și dezvolte creierul canin.

Studiul a fost realizat în parteneriat între Centrul de Cogniție Canină al Universității din Portsmouth, Anglia, și Unitatea de Studii Canine a Universității Friedrich Schiller din Jena, Germania.

Cercetătorii au identificat 11 „câini care învață etichete”, care pot recunoaște sute de obiecte după nume, din țări precum Marea Britanie, SUA, Elveția, Olanda și Germania, pentru a participa la studiu.

Studiind rezultatele testelor din grup, s-a descoperit că trăsăturile cele mai importante pentru câinii care învață etichete erau curiozitatea, concentrarea și inhibiția – capacitatea de a-și controla reacțiile.

De exemplu, câinii trebuiau să fie suficient de curioși în legătură cu obiectele pentru a le cunoaște și înțelege… dar nu atât de interesați încât să ignore comenzile și să fugă cu jucăria.

Border collie-ul Harvey poate găsi și aduce 220 de jucării după nume.

Câinii învață etichete sunt „extrem de rari” și că această abilitate pare a fi naturală, specifică câinilor, și nu o calitate pe care o au mulți câini, spun cercetătorii.

Totuși, rezultatele studiului pot face ca găsirea celor mai deștepți câini să fie un proces mult mai puțin aleatoriu.

Oamenii de știință vor să dezvolte un „test de IQ pentru căței”, care să prezică care dintre câinii tineri vor ajunge să fie cei mai inteligenți.

Acest lucru ar putea ajuta dresorii să aleagă animale pentru roluri de lucru, cum ar fi câinii ghizi sau câinii polițiști, care au nevoie de câini inteligenți.

