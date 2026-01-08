Prima pagină » Știrile zilei » România a predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră

România a predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră

Forțele Navale Române au predat, joi, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Istanbul.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 16:54, Politic

„Forțele Navale Române au predat joi, 8 ianuarie, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG – Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul. Cu acestă ocazie a avut loc și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, unde a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda Forțelor Navale Române”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării Naționale. 

În perioada iulie–decembrie 2025, Forțele Navale Române au participat la gruparea navală cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu”, navă-comandant a grupului, și cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”. 

În această perioadă, gruparea s-a activat cu ocazia exercițiilor BREEZE și POSEIDON desfășurate în perioadele 10–24 iulie și 4–17 octombrie. 

Conform acordului semnat în ianuarie 2024 care a stabilit mecanismul rotației, Forțele Navale ale Turciei vor asigura comanda grupării pentru următoarele șase luni, urmând ca în a doua jumătate a anului să preia responsabilitatea Forțele Navale ale Bulgariei. 

România va reveni la comanda grupului la începutul anului 2027. 

„Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu o echipă de scafandri împotriva dispozitivelor explozive (EOD) la bord, a plecat marți, 6 ianuarie, din portul militar Constanța, pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, și pentru a participa la cea de-a opta activare a grupării de la înființare, care are loc în perioada 6-18 ianuarie. Pe durata misiunii, gruparea va face escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România), pentru refacerea capacității de luptă”, se mai arată în comunicatul MApN.  

