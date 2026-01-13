Prima pagină » Știrile zilei » România și Turcia își consolidează cooperarea în domeniul apărării, cu accent pe Marea Neagră

România și Turcia își consolidează cooperarea în domeniul apărării, cu accent pe Marea Neagră

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu ambasadorul Turciei la București despre proiectele comune din domeniul apărării, cooperarea în cadrul NATO și întărirea securității în regiunea Mării Negre.
Rareș Mustață
13 ian. 2026, 14:17, Politic

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut marți o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan, la sediul Ministerului Apărării.

Discuțiile au vizat stadiul relațiilor româno-turce în domeniul apărării și perspectivele de extindere a cooperării militare.

Cei doi oficiali au subliniat nivelul ridicat al dialogului bilateral și importanța continuării proiectelor comune, atât la nivel politico-militar, cât și operațional.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia, ca aliați NATO la Marea Neagră, în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine, inițiativă considerată esențială pentru securitatea maritimă regională.

De asemenea, ministrul Radu Miruță a evidențiat importanța exercițiilor comune și a participării la activități multinaționale, dar și rolul parteneriatului tehnico-militar cu Turcia.

Oficialul român a apreciat experiența și capacitatea industriei de apărare turcești, precum și implicarea companiilor din Turcia în programele de înzestrare ale Armatei României.

„România apreciază cooperarea solidă cu Turcia în domeniul apărării și contribuția valoroasă a acestui partener strategic la implementarea măsurilor de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre. Ne dorim intensificarea colaborării, inclusiv în plan tehnico-militar”, a declarat ministrul Radu Miruță.

