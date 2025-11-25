MApN, despre drona pătrunsă în România: Piloții au avut contact vizual, dar era deasupra Ucrainei

Reprezentantul Ministerului Apărării a spus că alertele pentru județele Tulcea, Galați și Vrancea au încetat.

El a spus că marți dimineața o dronă a intrat în spațiul aerian al României, venind dinspre Ucraina, prin zona localității Peritrava.

„După câteva minute a ieșit din spațiul aerian național în zona localității Chilia Veche. În acest timp au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon, ale partenerilor germani care execută serviciul de poliție aeriană la Mihail Kogălnicianu. Acești piloți au avut contactul vizual cu ținta aeriană în zona localității Chilia Veche, la granița dintre România și Ucraina. Piloții au avut autorizație pentru a angaja ținta aeriană, dar în momentul în care au avut contactul vizual, aceasta era deja pe teritoriul ucrainean”, a spus Corneliu Ștefan Pavel.

Ulterior, în estul județului Galați a reapărut pe radare o țintă aeriană. Au fost ridicate alte două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea.

El a spus că alerte pentru populație au fost transmise în Tulcea, Galați și Vrancea.

„Cel mai probabil a fost o singură țintă aeriană. Cel puțin așa ne-a apărut în județul, în nordul județului Tulcea a fost o singură țintă aeriană. În celălalte județe, în județul Galați, la fel a fost o țintă aeriană care a fost vizibilă doar pe radar și acolo intermitent. (…) Nu mai apare nicio țintă pe sistemul de supraveghere radar al Ministerului Aperării Naționale în această dimineață”, a mai spus reprezentantul MapN.

El spune că de la începutul războiului Federației Ruse asupra Ucrainei au fost înregistrate 13 pătrunderi de ținte aeriene, de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României și au fost peste 40 de situații în care elemente de dronă, fragmente de dronă au căzut pe teritoriul României.