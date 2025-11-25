NATO trebuie să accelereze lucrările privind protecția dronelor pe flancul estic, spune Polonia după incidentul din România

Polonia solicită cât mai rapid consolidarea apărării pe flancul estic al NATO, după o nouă intrare a unor drone în spațiul aerian al României.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz, a transmis mesajul imediat după reacția militară din România, care a trimis marți avioane de luptă în urma incidentului, scrie Reuters.

„Operațiunea Eastern Sentry necesită întăriri. Opt țări și au declarat forțele, acest lucru trebuie accelerat. Aceasta este, de asemenea, o concluzie dacă această încălcare este confirmată astăzi”, a declarat Kosiniak Kamysz după o discuție cu ministrul francez al Apărării.

România și Germania au ridicat avioane ale NATO pentru a controla o dronă care a pătruns mai adânc ca oricând în spațiul aerian românesc. Bucureștiul a calificat incidentul drept o provocare rusă.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că piloții NATO au fost aproape de a doborî aparatul, dar au renunțat din cauza riscului de pagube la sol.

Echipele de intervenție au găsit fragmente de dronă fără explozibil în România și în Republica Moldova. Cel puțin șase drone au intrat și în spațiul aerian moldovean.

În aceeași noapte, drone rusești au lovit porturile ucrainene de lângă granița cu România, pe malul opus al Dunării.

Incidentul de marți este al treisprezecelea raportat de România de la începutul războiului din 2022. A fost și primul incident produs ziua, nu noaptea, și cel mai adânc în interiorul țării.

Ministerul român al Apărării a anunțat că a trimis două avioane Eurofighter din cadrul misiunii germane de poliție aeriană, care au urmărit o dronă în județul Tulcea, până când aceasta a ieșit din nou spre Ucraina.

Ulterior, armata a ridicat două F-16 românești după depistarea unei a doua încălcări în județul Galați. Moșteanu a precizat că au urmat încă două Eurofighter. Aparatele au însoțit drona spre județul Vrancea, zonă aflată la peste 100 km de graniță.

Autoritățile au emis alerte de adăpostire în Tulcea, Galați și Vrancea. Mesajele au fost retrase după clarificarea situației.

România are o frontieră de 650 km cu Ucraina.