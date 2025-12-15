Discuții româno-americane la MApN privind securitatea regională și contracararea dronelor rusești

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a primit luni, la sediul Ministerului Apărării Naționale, vizita unei delegații a Departamentului de Stat al SUA, condusă de Christopher W. Smith, adjunct al asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice.

Întrevederea face parte din seria dialogurilor politico-militare derulate în ultima perioadă între România și Statele Unite și reconfirmă angajamentul american pentru consolidarea cooperării bilaterale, în vederea asigurării stabilității și securității regionale și euroatlantice.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat situația de securitate regională, precum și stadiul cooperării româno-americane în domeniul achizițiilor pentru apărare, fiind abordate totodată oportunități de dezvoltare în acest sector.

Pe fondul noilor provocări de securitate, generate în special de incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian național, secretarul de stat român a subliniat importanța pentru România a operațiunii NATO „Eastern Sentry”, apreciind că aceasta ar putea deveni un element esențial pentru consolidarea stabilității și întărirea securității în regiune.

În acest context, oficialul român a evidențiat și rolul dislocării sistemului MEROPS în România, care va contribui la creșterea capacităților de contracarare a dronelor și reprezintă o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor de operare.

De asemenea, Sorin-Dan Moldovan a atras atenția asupra provocărilor de securitate de pe Flancul estic al NATO, subliniind că securitatea Europei este strâns legată de securitatea Ucrainei, și a reiterat rolul esențial al Statelor Unite în consolidarea posturii de descurajare și apărare a României, ca pilon de securitate în regiune.