Bolojan, către semnatarii moțiunii de cenzură: Mi se pare periculos cum vă raportați la apărare

Ilie Bolojan a spus că Opoziția poate critica oricât de mult guvernul, deoarece acesta este dreptul opoziției.

„Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor. Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte și sănătate și educație pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale. Investiția în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și oportunități pentru România”, a spus Bolojan.

Premierul a avut și câteva considerații despre titlul moțiunii de cenzură, fiind de cărere că acesta „încearcă să pună etichete nemeritate”, și este folosit „pentru a dezbina o întreagă națiune”.

„ – se numește această moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase din subsolul României, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro. Da, asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ceea ce i se cuvine”, a comentat Ilie Bolojan.

El a mai spus că „mingile și spectacolul își au locul lor, pe stadioane”, în vreme ce în parlament „e nevoie de resposabilitate, de seriozitate și de discuții corecte pentru ceea ce are nevoie țara noastră”.

„România are nevoie astăzi de responsabilitate și are nevoie să continue să meargă pe drumul corect. Țara noastră nu își permite o criză economică și nici una politică. Oamenii așteaptă de la noi maturitate și onestitate. Prin urmare, singura decizie rațională este respingerea acestei moțiuni de cenzură”, a mai spus premierul.