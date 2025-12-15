Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată în Parlament. Bolojan: România are nevoie de responsabilitate. Opoziția livrează haos și scandal

UPDATE 14:59 George Simion, discurs la tribună

George Simion a urcat la tribună ținând în mână o fotografie a Monicăi Huniadi, tânăra asociată scandalului zborurilor Nordis, recent numită într-o funcție de conducere la Exploatare Sistem Zonal Prahova, ESZ SA. Timp de aproximativ două minute, a rămas la pupitru afișând imaginea, fără să rostească vreun cuvânt.

UPDATE 14:50 Bolojan la moțiunea de cenzură: Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză?

Ilie Bolojan a amintit obiectivele pe care și le-a asumat la preluarea funcției: „Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă guvernul. Ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează”.

Șeful Guvernul a anunțat că măusrile adoptate în decursului anului, deși dificile, „au pus țara noastră pe calea cea bună”.

„Când am preluat guvernarea, România era pe cale să se piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și în cele din urmă complicații sociale foarte mari”, a continuant premierul.

Liderul de Guvern a mai subliniat că măsurile „au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale”.

UPDATE 14:45 Bolojan: România are nevoie astăzi de responsabilitate

În discursul susținut în plen, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul a preluat mandatul „într-un moment dificil pentru țară” și că principalele priorități, ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni, rămân neschimbate.

Referindu-se la moțiunea de cenzură, șeful Guvernului a acuzat Opoziția că „livrează doar haos și scandal” și că nu oferă o alternativă realistă.

Ilie Bolojan a spus că Opoziția poate critica oricât de mult guvernul, deoarece acesta este dreptul opoziției.

„Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor. Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte și sănătate și educație pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale. Investiția în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și oportunități pentru România”, a spus Bolojan.

UPDATE 14:15 Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a început în Parlament.

Pentru a fi adoptată, Opoziția are nevoie de sprijin din partea unor parlamentari ai coaliției PSD–PNL–USR–UDMR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că votul asupra moțiunii va constitui un test al solidității actualei majorități guvernamentale.

Textul moțiunii de cenzură este citit de senatoarea AUR Cristina Gabriela Dumitrescu.

Știrea inițială: Moțiunea de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare ”, a fost depusă săptămâna trecută în Parlament de senatorul Ninel Peia, din grupul PACE – Întâi România, cu susținerea parlamentarilor AUR.

Conform programului oficial, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ședința plenului reunit.

Iniţiatorii moţiunii de cenzură susţin că actualul Executiv a eşuat în gestionarea unor domenii esenţiale, de la economie şi finanţe publice până la sănătate, educaţie şi administraţie.

Opoziţia acuză Guvernul Bolojan de decizii „lipsite de planificare şi responsabilitate”, invocând inclusiv cazul barajului de la Paltinu, despre care afirmă că reprezintă „o fotografie fidelă a guvernării Bolojan”, precum şi creşterea inflaţiei, scăderea puterii de cumpărare şi supraîndatorarea statului.

Parlamentarii din Opoziţie reclamă deteriorarea condiţiilor de trai, presiuni fiscale tot mai mari asupra populaţiei şi mediului de afaceri, dar şi lipsa investiţiilor eficiente în servicii publice esenţiale.

Ce șanse are moțiunea să treacă

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercurea trecută în cadrul emisiunii Friendly Fire că nu are emoții în privința moțiunii de cenzură.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu vor susține moțiunea de cenzură și că partidul rămâne parte a coaliției de guvernare.

„Nu vom vota această moțiune de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție. Dacă PSD va decide vreodată să iasă de la guvernare, o va face asumat, nu prin votarea unei moțiuni”, a spus Grindeanu.

De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un eventual vot favorabil al unui partid din coaliție ar echivala cu destrămarea alianței guvernamentale.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 232 de voturi din totalul de 463, un prag pe care opoziția nu îl poate atinge. Coaliția de guvernare dispune de 293 de parlamentari, la care se adaugă sprijinul celor 16 deputați ai minorităților naționale, astfel că, fără voturi din coaliție, moțiunea nu are șanse să fie adoptată.