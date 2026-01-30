Bolojan, interviu pentru G4Media: Guvernul hotărăște săptămâna viitoare cum adoptă reforma administrației

„În aceste zile vom lua o decizie. Cu cât o trecem mai repede, cu atâta ea își va face efectele mai repede, cu atâta nu se pierde timp, vom cheltui mai puțin bani și cetățenii României vor vedea că acolo unde o primărie are un personal în exces, își va reduce personalul”, a declarat Bolojan într-un interviu acordat G4Media.

Premierul a precizat că măsurile trebuie adoptate înainte de aprobarea bugetului.

„Cea mai rapidă formulă este cea de Ordonanță de Urgență, pentru că intră în vigoare imediat, sigur, cu riscurile de dezbatere în Parlament și de modificări ulterioare”, a spus Bolojan.

Referitor la discuțiile din coaliție privind măsurile de relansare economică, premierul a spus că un astfel de pachet „nu poate să fie decât benefic”.

„Pentru a putea să ne punem economia României pe baze mai sănătoase, un pachet de măsuri de relansare economică nu poate să fie decât benefic. Dar, din nou, nu e totuna ce tip de măsuri pui în practică, care este efectul lor financiar asupra bugetului, pentru că acest efect financiar trebuie compensat undeva și e nevoie să facem lucruri care generează valoare adăugată. Dacă venim cu scheme care doar ne irosesc bani într-o zonă sau alta, dacă alocăm bani bugetari către zone care nu aduc niciun fel de plus, ne cheltuim resursele și nu avem efecte economice”, a subliniat Bolojan.

Întrebat despre un termen pentru alegerea între OUG și asumarea răspunderii, premierul a indicat începutul săptămânii viitoare. „Săptămâna viitoare, în prima jumătate a săptămânii, vom lua o decizie”, a spus Bolojan.