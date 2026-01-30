Noi reguli privind schimbul automat de informații fiscale, adoptate prin ordonanță de Guvern

Guvernul a adoptat, vineri, în urma ședinței, o ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Concret, actul normativ aprobat de Executiv transpune în legislația națională forma modificată a Directivei privind Cooperarea Administrativă (DAC) pentru a stabili noi norme privind schimbul automat de informații.

„Scopul acestor reglementări este instituirea cadrului pentru punerea în aplicare operațională a obligațiilor de declarare prevăzute de această directivă, în conformitate cu Acordul multilateral între autorități competente în ceea ce privește schimbul de informații GloBE și Declarația informativă GloBE. De asemenea, se asigură îmbunătățirea normelor în ceea ce privește schimbul automat de informații privind conturile bancare și procedurile administrative necesare aplicării eficiente a reglementărilor în domeniu”, se menționează în comunicatul de presă emis de Guvern, după ședință.

Noile reglementări

Actul normativ introduce un sistem standardizat pentru depunerea Declarațiilor informative privind impozitul suplimentar, în vederea respectării reglementărilor privind impozitarea minimă globală. Vizate de aceste noi reglementări sunt grupurile multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni, care trebuie să depună declarații în cazul în care înregistrează venituri consolidate anuale de cel puțin 750 de milioane de euro.

Potrivit Guvernului, noile măsuri contribuie la consolidarea transparenței fiscale și la creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor, sprijinind aplicarea echitabilă a regulilor privind impozitul minim global și reducând posibilitățile de evitare a impozitării prin transferuri artificiale de profit între jurisdicții.

În cazul mediului de afaceri, implementarea acestor noi norme va asigura claritate, predictibilitate și concurență loială. Pe de altă parte, pentru administrația fiscală, acest pas va contribui la o mai bună capacitate de analiză a riscurilor și de combatere a erodării bazei de impozitare.