Bolojan, interviu pentru G4Media: Eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu exclusiv acordat G4Media, că nu va susține „o formulă de guverne minoritare”, pentru a proiecta o imagine de stabilitate în fața creditorilor externi. Pe de altă parte, șeful Executivului a atras atenția că „în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară”.
Diana Nunuț
30 ian. 2026, 15:28, Politic

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-un interviu acordat G4Media, că nu va susține „o formulă de guverne minoritare”, în contextul tensiunilor din coaliție și al amenințărilor repetate din partea PSD privind o posibilă retragere de la guvernare. Premierul a subliniat că nu poate proiecta încredere în viitor și predictibilitate în măsuri de ajustare care să crească încrederea partenerilor externi fără stabilitate politică.

„Din punctul meu de vedere, în contextul în care ne găsim, chiar cu această aritmetică parlamentară complicată și cu discuțiile care apar mai ales în spațiu public și mult mai puțin în interiorul coaliției, este de preferat să asigurăm o stabilitate politică. Nu poți proiecta încredere în viitor. Nu poți proiecta predictibilitate în măsuri financiare, în măsuri de ajustare care să îți crească încrederea partenerilor, investitori, creditori, companii care vor să investească în România, dacă nu ai o stabilitate politică și dacă cei care urmăresc ceea ce se întâmplă în România nu văd acest lucru. Nu poți proiecta în politică externă încredere mare, dacă în politică internă, în permanență, pare că guvernul nu mai are decât câteva luni de zile și unii se retrag sau nu se retrag”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul interviului exclusiv pentru G4Media.

Bolojan: Partea de stabilitate politică are o componentă importantă, inclusiv în scăderea dobânzilor

Șeful Executivului a mai punctat faptul că instabilitatea guvernamentală duce la costuri suplimentare pentru stat, inclusiv prin creșterea dobânzilor la care România se împrumută.

„Eu voi susține întotdeauna o atitudine responsabilă, pentru că discutând cu partenerii noștri, cu creditorii noștri, îmi dau seama că partea de stabilitate politică are o componentă importantă, inclusiv în scăderea dobânzilor pe care le plătește România. Dacă nu proiectăm această stabilitate, nu facem decât să plătim dobânzi inutile în plus, pentru că investitorii sunt îngrijorați”, a explicat Bolojan. 

Întrebat dacă va accepta să conducă un guvern minoritar în cazul în care PSD se va retrage, în cele din urmă, de la guvernare, premierul a subliniat că un astfel de scenariu nu este de dorit. Bolojan a mai precizat faptul că acest lucru s-ar putea întâmpla dacă se va ajunge „într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil”.

„Eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. (…) În anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară. Dar asta nu este de dorit și nu cred că este bine pentru România, cât timp partidele înțeleg că responsabilitatea față de țara noastră este prima noastră obligație astăzi”, a conchis premierul. 

