Bolojan, pentru G4Media, despre scandalurile din coaliție: câștigă cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în cadrul interviului acordat G4Media despre responsabilitate și seriozitate.

„Am avut discuții cu toți președinții de partide pe tema funcționării coaliției, inclusiv cu domnul Grindeanu. Și cum să vă spun aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate și de seriozitate. În momentul în care ești într-o coaliție, în momentul în care ai un plan de guvernare care prevede anumite lucruri explicite, înseamnă că ai știut la ce te angajezi și la care sunt soluțiile pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a mai spus că „pe parcursul punerii în practică a acestor soluții pot apărea tot felul de probleme, tot felul de reacții care nu vin în sprijinul acelor soluții”.

„Dar neexistând niște formule magice în care să rezolvi probleme fără să deranjezi pe nimeni, se pune problema angajării acestei responsabilități. Și v-am spus, este foarte, dacă aș putea spune neprincipial, ca în discuții din interiorul coaliției, în ședințe, lucrurile să se desfășoare relativ normal, să cazi de acord asupra unor aspecte și după aia să vezi după două-trei zile în comunicarea publică că lucrurile par total diferite, să vezi linii de atac care să încerce să meargă pe o linie a opoziției din interiorul guvernării. Din punctul meu de vedere, faptul că noi în comunicarea publică, partidele, eu am evitat asta și cred că ați văzut în toată această perioadă, potențăm conflicte, lansăm critici unii împotriva altora, crezând că în felul acesta vom recupera electoral sau vom fugi din zona de responsabilitate, nu ajută coaliția per ansamblu, nu ajută guvernul per ansamblu ca percepție de stabilitate, de cotă de încredere”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan: nu vezi o minimă responsabilitate

Premierul a avertizat că din astfel de discuții publice nu vor câștiga decât „cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună”.

„Pentru că în condițiile în care vezi tot timpul știri, declarații, ce vom face, cum vom face, nu vezi o minimă responsabilitate, o minimă solidaritate politică care este absolut necesară în aceste lucruri, nu poți să te aștepți că cetățenii își vor acorda încrederea în noi în anii următori, ne vom recâștiga încrederea. Dacă noi nu ne respectăm între noi, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm înțelegerile și să existe un comportament principial, eu nu cred că cetățenii vor premia aceste comportamente. Și e păcat că câștigă cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună”, a precizat Ilie Bolojan.

