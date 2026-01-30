G4Media. Bolojan, despre numirea șefilor de la SRI și SIE: „Partidele pot vota, pot da o susținere, dar această prerogativă este a președintelui României”

Într-un interviu exclusiv acordat G4Media, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă susține ca la șefia SRI sau SIE să fie numit cineva din PNL. Premierul a explicat faptul că această prerogativă aparține președintelui Nicușor Dan și că este „fair-play să aruncăm tot felul de propuneri în piață, pentru că nu este prerogativa partidelor să facă asta”.

„Aici situația, așa cum o știți, este legată de prerogativa președintelui României de a propune acești șefi de servicii. Mi se pare un aspect de politețe să lăsăm președintele României să vină cu propuneri de persoane pe care le consideră potrivite, sigur, în vederea asigurării unei majorități în Parlament pentru aceste propuneri”, a declarat Bolojan în cadrul interviului pentru sursa citată.

Bolojan a amintit că, de-a lungul anilor, a existat o cutumă a consultărilor cu partidele politice și a subliniat că „partidele pot vota, pot da o susținere, dar această prerogativă este a președintelui României”.

„În condițiile în care vom vedea care sunt propunerile pe care le va face domnul președinte, atunci vom putea discuta de aceste teme. Dar nu mi se pare fair-play să venim, să aruncăm tot felul de propuneri în piață, pentru că nu este prerogativa partidelor să facă asta. Partidele pot vota, pot da o susținere, dar această prerogativă este a președintelui României”, a explicat premierul.

Ce spune Nicușor Dan despre șefii serviciilor

Joi seara, la Digi24, președintele Nicușor Dan a afirmat, întrebat despre numirea șefilor serviciilor, că este cel mai bine ca aceștia să fie din afara partidelor, dar să fie oameni echilibrați.

„Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Și eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Deci eu voi propune și Parlamentul va aproba, deci vom avea o discuție înainte. (…) Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt niște zone sensibile. Deci oameni echilibrați cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”, a spus Nicușor Dan la Digi24.