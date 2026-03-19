Netanyahu nu mai are competitor pe scena politică israeliană. La ce cotă electorală l-a ridicat războiul din Iran

Un sondaj prezentat joi seară, de Canal 12 Israel, arată că majoritatea publicului israelian este mulțumită despre cum se desfășoară războiul împotriva Iranului. În plus, partidul lui Benjamin Netanyahu, Likud, devine mai puternic iar șeful Executivului de la Tel Aviv practic nu are competitor politic, în acest moment, pentru funcția de prim ministru.
Sorina Matei
19 mart. 2026, 23:27, Politic

Netanyahu: “Mă întrebați cât va dura? Cât va fi nevoie!”

O conferință de presă pentru presa străină, convocată joi după amiază de Benjamin Netanyahu, a mai lămurit câte ceva din strategia Israelului împotriva Iranului:

HANDOUT – 07 July 2025, US, Washington: US President Donald Trump stands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Vermeil Room before a dinner at the White House. Photo: Daniel Torok/White House/dpa – This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

„Mă întrebați cât va dura? Cât va fi nevoie! Eu văd că acest război se va încheia mult mai repede decât cred oamenii. Nu poți face o revoluție în aer, există și mișcări pe teren. Statul Israel este mai puternic ca niciodată – iar Iranul este mai slab ca niciodată. Regimul ar putea supraviețui, dar chiar dacă va supraviețui – va fi în cel mai slab punct al său vreodată. Nu sunt sigur cine conduce acum Iranul. Mojtaba nu și-a arătat fața”.

În stilu-i deja consacrat, premierul israelian l-a evocat în conferință și pe Iisus Hristos, pe Ginghis Han dar și pe Hitler: „Iisus Hristos nu are niciun avantaj față de Ginghis Han. Pentru că dacă ești suficient de puternic, nemilos și plin de putere, răul va învinge binele.(…) Nu vrem să-l înlocuim pe Hitler cu Himmler. Nu cred că au existat vreodată doi lideri care să fi fost atât de bine coordonați precum Trump și cu mine. Trump este liderul, iar eu sunt aliatul său”.

Războiul din Iran crește Likud-ul lui Netanyahu și scade partidul lui Bennet

12 July 2025, –, Jerusalem: Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, speaks at the press conference after the talks at the seat of government. Merz’s inaugural visit to Israel will focus on stabilizing the ceasefire in Gaza, the ongoing peace process and German-Israeli relations. Photo: Michael Kappeler/dpa

După conferința de presă și înainte ca Benjamin Netanyahu să conducă o nou ședință de Guvern având ca temă principală războiul din Iran, patru canale puternice israeliene – dintre care două televiziuni – au difuzat sondajele săptămânale în țară.

În ceea ce privește susținerea politică a blocurilor partidelor, joi seară, situația era următoarea:

Canal 12 Israel:  Opoziție: 59, Coaliție: 51, Partide arabe: 10

Canal 14: Coaliție: 66, Opoziție: 42, Partide arabe: 12

Zman Israel: Opoziție: 59, Coaliție: 51, Partide arabe: 10

Israel Hayom: Opoziție: 56, Coaliție: 53, Partide arabe: 12

Privit mai în detaliu, sondajul Canalului 12 Israel arată că Likud câștigă teren în rândul preferințelor israelienilor, fiind cel mai mare partid.

Dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri în Israel, Likud-ul condus de Benjamin Netanyahu ar fi cel mai mare partid din următorul Knesset – cu 28 de mandate. „Likud-ul, care este mai puternic cu două mandate față de sondajul precedent, își menține stabilitatea în umbra războiului cu Iranul”, arată Canal 12.

Al doilea partid ca mărime, conform sondajului pe care l-am publicat, este Bennett 2026, partidul fostului prim-ministru Naftali Bennett, care primește 20 de locuri. Partidul lui Bennett a pierdut un loc față de sondajul de anul trecut. Războiul din Iran crește partidul lui Netanyahu și scade Opoziția.

Netanyahu nu mai are competitor. 66% din israelieni sunt mulțumiți de cum decurge războiul din Iran. 93% din alegătorii puterii sunt satisfăcuți

Canal 12 Israel

În ceea ce privește funcția de prim-ministru, Naftali Bennett a slăbit față de Netanyahu iar practic actualul premier israelian nu mai are competitor la această oră pe scena politică israeliană.

Cel mai potrivit pentru funcția de prim ministru al Israelului, în comparație cu toți ceilalți potențiali competitori, israelienii îl preferă pe Netanyahu:

  • Netanyahu 46%, Lapid 22%.
  • Netanyahu 44%, Bennett 28%.
  • Netanyahu 43%, Eizenkot 31%.

Pentru prima dată Eizenkot are cifre puțin mai bune decât Bennett, comentează ziariștii israelieni.

Sondajul devoalează și satisfacția poporului israelian față de realizările războiului cu Iran:

  • 66% din totalul eșantionului sunt mulțumiți (într-o măsură sau alta) de realizările Israelului în războiul împotriva Iranului, comparativ cu 27% care sunt nemulțumiți.
  • În rândul alegătorilor din coaliție: 93% mulțumiți față de 3% nemulțumiți, iar în rândul alegătorilor din opoziție 55% mulțumiți față de 40% nemulțumiți

