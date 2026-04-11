Gesturi obscene la adresa premierului israelian în timpul unei emisiuni live din Spania

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost salutat cu degetul mijlociu în timpul unei transmisiuni în direct din Spania, potrivit Clash Report. Rând pe rând, trei femei și doi bărbați au urcat pe scena emisiunii râzând și făcând gesturi obscene.

Scena a apărut în urma remarcilor lui Netanyahu la adresa Spaniei. Premierul israelian a scris vineri X că „Israelul nu va tăcea în fața celor care ne atacă” și a instruit îndepărtarea reprezentanților Spaniei din centrul de coordonare din Kiryat Gat după ce țara a ales „să se opună” Israelului. El a susținut că Spania i-a „defăimat” pe militarii israelieni, „cea mai morală armată din lume”.

În schimb, Guvernul spaniol a calificat joi drept „false și calomnioase” comentariile făcute de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Spaniei și a subliniat că „poporul spaniol este prieten al poporului Israelului și al poporului Palestinei”.

Într-un comunicat, guvernul a reiterat faptul că a condamnat „ „atacul atroce comis pe 7 octombrie de gruparea teroristă Hamas” și că a cerut „din prima zi eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”. Guvernul spaniol a mai spus că „având aceeași determinare” a solicitt „încetarea imediată a violenței nesfârșite din Gaza”.