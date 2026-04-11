Gesturi obscene la adresa premierului israelian în timpul unei emisiuni live din Spania

Mai mulți realizatori de televiziune din Spania au făcut gesturi obscene la adresa premierului israelian în timpul unei emisiuni live. Scena demonstrează tensiunea dintre israelieni și spanioli, provocată de poziția celor două țări față de conflictele din Orientul Mijlociu.
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 10:16, Politic

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost salutat cu degetul mijlociu în timpul unei transmisiuni în direct din Spania, potrivit Clash Report. Rând pe rând, trei femei și doi bărbați au urcat pe scena emisiunii râzând și făcând gesturi obscene.

Scena a apărut în urma remarcilor lui Netanyahu la adresa Spaniei. Premierul israelian a scris vineri X că „Israelul nu va tăcea în fața celor care ne atacă” și a instruit îndepărtarea reprezentanților Spaniei din centrul de coordonare din Kiryat Gat după ce țara a ales „să se opună” Israelului. El a susținut că Spania i-a „defăimat” pe militarii israelieni, „cea mai morală armată din lume”.

În schimb, Guvernul spaniol a calificat joi drept „false și calomnioase” comentariile făcute de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Spaniei și a subliniat că „poporul spaniol este prieten al poporului Israelului și al poporului Palestinei”.

Într-un comunicat, guvernul a reiterat faptul că a condamnat „ „atacul atroce comis pe 7 octombrie de gruparea teroristă Hamas” și că a cerut „din prima zi eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”. Guvernul spaniol a mai spus că „având aceeași determinare” a solicitt „încetarea imediată a violenței nesfârșite din Gaza”.

ANALIZĂ Va pune capăt războiul cu Iranul președinției lui Trump?
G4Media
Gândul a filmat locul unde se va construi Parcul „Donald J. Trump” din Capitală. Ce spun locuitorii despre inițiativa primarului Daniel Băluță
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport
„Dorel” a modernizat o autostradă din Germania, apoi a înălțat podul de deasupra și acum nici o mașină nu-l mai poate traversa. Trebuie demolat
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus, sub nicio formă, în ciorba de miel. O poți arunca la gunoi, dacă faci greșeala asta
CSID
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor