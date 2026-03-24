Scandal în Guvernul israelian: consilierul lui Netanyahu i-a numit „babuini” și „retardați” pe colegii de partid ai premierului. Ce a spus despre gențile soției premierului dar și despre restul cabinetului

„Marocanii sunt babuini, Shas doar ia bani, iar Netanyahu este responsabil pentru masacru”, acestea sunt doar câteva dintre lucrurile spuse de Ziv Agmon, omul cel mai apropiat de prim-ministru Benjamin Netanyahu, publicate, în exclusivitate, de Canal 12 Israel marți seară.

Agmon este purtătorul de cuvânt al prim-ministrului și, practic, șeful de cabinet. El l-a atacat și pe Netanyahu în conversații purtate cu ușile închise spunând:

„E terminat și trebuie să meargă acasă”,

Sara Netanyahu, soția sa – „Doar lingușirea funcționează/ soția prim-ministrului are o geantă Dior care valorează cât un Rolex”

Yair Netanyahu, fiul lui Netanyahu – „L-a obligat pe Eli Cohen să-i elibereze un pașaport diplomatic”

Despre unii parlamentari Ziv Agmon a spus că sunt „retardați marocani”.

Ziv Agmon, șef de cabinet interimar și purtător de cuvânt al prim-ministrului Benjamin Netanyahu și, de fapt, cea mai înalta persoană din cabinetul prim-ministrului, nu este doar cel mai apropiat consilier al lui Netanyahu, ci este și aproape singurul consilier.

După ce alți patru consilieri ai lui Netanyahu fie au fost suspendați, anchetați, au plecat sau au fost concediați, acum Agmon a fost cel care a rămas singurul lângă premier, relatează ziariștii.

„De la un rol extern în sistemul de propagandă din timpul războiului, a devenit purtător de cuvânt, apoi purtător de cuvânt principal și apoi șef de cabinet interimar. În timpul războiului, el a fost omul care l-a separat pe Netanyahu de restul lumii, uneori chiar de restul biroului”, arată Canal 12.