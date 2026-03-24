Scandal în Guvernul israelian: consilierul lui Netanyahu i-a numit „babuini” și „retardați” pe colegii de partid ai premierului. Ce a spus despre gențile soției premierului dar și despre restul cabinetului

Consilierul principal al lui Netanyahu, Ziv Agmon, a făcut remarci extreme și denigratoare în privat, numind unele personalități Likud „babuini”, referindu-se la politicienii Mizrahi drept „idioți marocani” și spunând că „Bibi e terminat”. De asemenea, i-a insultat pe parlamentari numindu-i „babuini”, a susținut că Shas „ia doar bani” și a batjocorit familia lui Netanyahu, spunând inclusiv că lingușirea este singura modalitate de a o trata pe Sara Netanyahu, relatează marți seara, Canal 12 Israel.
Sorina Matei
24 mart. 2026, 23:06, Politic

„Marocanii sunt babuini, Shas doar ia bani, iar Netanyahu este responsabil pentru masacru”, acestea sunt doar câteva dintre lucrurile spuse de Ziv Agmon, omul cel mai apropiat de prim-ministru Benjamin Netanyahu, publicate, în exclusivitate, de Canal 12 Israel marți seară.

Agmon este purtătorul de cuvânt al prim-ministrului și, practic, șeful de cabinet. El l-a atacat și pe Netanyahu în conversații purtate cu ușile închise spunând:

  • „E terminat și trebuie să meargă acasă”,
  • Sara Netanyahu, soția sa – „Doar lingușirea funcționează/ soția prim-ministrului are o geantă Dior care valorează cât un Rolex”
  • Yair Netanyahu, fiul lui Netanyahu – „L-a obligat pe Eli Cohen să-i elibereze un pașaport diplomatic” 

Despre unii parlamentari Ziv Agmon a spus că sunt „retardați marocani”.

Canal 12 Israel

Ziv Agmon, șef de cabinet interimar și purtător de cuvânt al prim-ministrului Benjamin Netanyahu și, de fapt, cea mai înalta persoană din cabinetul prim-ministrului, nu este doar cel mai apropiat consilier al lui Netanyahu, ci este și aproape singurul consilier.

După ce alți patru consilieri ai lui Netanyahu fie au fost suspendați, anchetați, au plecat sau au fost concediați, acum Agmon a fost cel care a rămas singurul lângă premier, relatează ziariștii.

„De la un rol extern în sistemul de propagandă din timpul războiului, a devenit purtător de cuvânt, apoi purtător de cuvânt principal și apoi șef de cabinet interimar. În timpul războiului, el a fost omul care l-a separat pe Netanyahu de restul lumii, uneori chiar de restul biroului”, arată Canal 12.

Jurnaliștii relatează că Agmon a fost auzit spunând că „Netanyahu e terminat” în lumina evenimentelor din 7 octombrie, susținând că „parlamentarii proști” înțeleg că „doar lingușirea funcționează” împotriva Sarei Netanyahu și că „fără justificare, Yair Netanyahu a venit la Ministerul de Externe și l-a obligat pe Eli Cohen să-i elibereze un pașaport diplomatic”. 

Agmon împotriva parlamentarilor Likud, partidul premierului: „Știm de unde vin marocanii voștri. Vaturi este un babuin. Revivo este un marocan retardat”

  • Nu e bine că au deschis Marocul turismului israelian, acum știm de unde vin marocanii noștri. Din Africa. Un babuin este o maimuță.”
  •  (Nissim) Vaturi e un babuin, (Eli) Revivo e un marocan retardat. Nu e clar cum sunt aleși acești oameni în Knesset. Eli Dellal e un ticălos. Cine i-ar cunoaște pe acești oameni? Ce babuini. E păcat că e imposibil să rezervi întreaga listă și să termini alegerile primare.”
  • „Când Amsalem a spus că protestatarii sunt cu Rolexuri, de ce a uitat să spună că soția prim-ministrului are o geantă Dior care valorează cât un Rolex?”
  • „Yair a venit la Ministerul de Externe și l-a obligat pe Eli Cohen să-i elibereze un pașaport diplomatic, chiar dacă nu există nicio justificare pentru asta.”
  • „Membrii Knessetului idioți înțeleg de la Sarah că doar lingușirea funcționează, se ceartă tot timpul pe tema asta”

În ajunul ultimelor alegeri, Agmon a candidat pentru un loc în districtul Tel Aviv în alegerile primare Likud (iulie 2022), dar a pierdut în fața lui Osher Shekelim, arată Canal 12.

Trebuie să publicăm un anunț de căutare pentru violatori și criminali pe lista Likud pentru Knesset, pentru că există deja un hoț, un spărgător și un răpitor”, citează televiziunea din consilierul premierului.

El ar mai fi spus în diverse discuții, unele dintre ele înregistrate: „Vreau un loc pe lista lui Gantz. Sunt mult mai potrivit pentru el decât pentru maimuțe, Shas – partidul ăsta știe doar să ia bani.”

Canal 12 spune că șeful de cabinet al lui Netanyahu  a vorbit și despre premierul Israelului în termeni nefavorabili. Agmon îl învinovățește pe premier pentru eșecul din 7 octombrie și pentru războiul dificil care a început de atunci pe șapte fronturi.

„Bibi e terminat. Întrebarea este dacă țara va rămâne.” Trebuie să se întoarcă acasă. Mă întreb cine va fi responsabil pentru negocierile pentru cei răpiți, Qari sau Amsalem? O țară terminată”

În plus, Agmon le-ar fi trimis multora dintre prietenii săi pe WhatsApp un sticker cu o fotografie a lui Netanyahu cu fața mânjită de sânge.

