Nicușor Dan, despre certificatele ETS: Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă

„Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă”, declară președintele Nicușor Dan. Acesta afirmă că statele au cerut Comisiei Europene măsuri pentru ieftinirea certificatelor ETS.
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 02:15, Politic

„Cum am spus, va continua și discuția pe emisiile de carbon, pe certificatele de emisii de carbon, așa-numitul ETS, pe de o parte disponibilitatea ca excepțiile, zonele industriale care să fie exceptate de la necesitatea de a cumpăra certificate de emisii să fie lărgite, din nou, o disponibilitate din partea Comisiei în procesul de revizuire a acestui mecanism ETS”, a precizat Nicușor Dan, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Această revizuire a regulilor vine în sprijinul propunerilor formulate de un grup de 10 țări.

„Comisia să emită un număr de certificate și, astfel, prețul certificatului să scadă și, astfel, componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă, fie ca momentul în timp la care noi ne asumăm niște ținte de emisii de carbon să fie prelungite și, in felul ăsta, din nou, valoarea certificatului să scadă. fie ca momentul în timp la care noi ne asumăm niște ținte de emisii de carbon să fie prelungite și, în felul ăsta, din nou, valoarea certificatului să scade.
Deci, toată această discuție pe mecanismul de preț în energie va fi reluată la Consiliul viitor din iunie”, a concluzionat președintele.

Citește și

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
Libertatea
Medicamentul IEFTIN pentru diabet care ar putea reduce semnificativ riscul unui cancer mortal
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor