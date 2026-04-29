Nicușor Dan, despre redeschiderea rafinariei Petrotel: O chestiune de săptămâni

Întrebat miercuri despre când ar putea să fie redeschisă rafinăria Petrotel, Nicușor Dan a declarat: „Deocamdată partea americană a dat o derogare până în șase luni din momentul ăsta, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă, vorbesc pe piața globală, este motorina și rafinăria produce motorină. E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină. Acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar bineînțeles că se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale. Nu e ceva care este la noi, dacă mă întrebați așa ca idee, probabil o chestiune de săptămâni”.

Legat de o potențială criză a motorinei din cauza instabilității generate de războiul din Orientul Mijlociu pe piața carburanților, șeful statului a evidențiat poziția favorabilă a României.

„Noi pe de o parte extragem și pe de altă parte producem în România, noi suntem mai bine plasați decât alte țări. Deci este o criză care se prefigurează globală, care bineînțeles depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului, dar România este mai bine plasată prin faptul că are propria producție și propria extracție și propria producție”, spune Nicușor Dan.

Despre rafinărie, la 14 aprilie, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan anunța că Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce SUA a acordat o nouă derogare.

„Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței din carburanți”, spunea Ivan la data respectivă.

Activitatea rafinăriei Petrotel a fost oprită în octombrie anul trecut pentru lucrările programate de revizie tehnică, dar nu a mai fost reluată ulterior, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse.