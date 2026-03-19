Grindeanu: Bugetul trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați. Nu poți construi speranță economică cu barda

„Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile”, a spus Grindeanu de la tribuna Parlamentului.

Liderul PSD a susținut că, dincolo de conflictul politic, miza a fost una socială. „Unii au înțeles-o ca pe o bătălie politică. Noi am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România. De aceea nu am renunțat nici măcar o secundă la această luptă. Pachetul de Solidaritate a obținut finanțare integrală! Așadar, se poate!”, a afirmat acesta.

„Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: Direcția economică e greșită

Șeful PSD a mai spus că protocolul coaliției, pe care și PSD l-a semnat anul trecut, viza redresarea României, nu măsuri care îi afectează pe cei vulnerabili.

„Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forțele pentru a redresa România și a contracara pericolul populist și anti-european. Dar poate m-am înșelat? Scrie cumva acolo, în acel protocol, că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse? Scrie acolo că firmele mici trebuie închise? Scrie acolo că trebuie să țintim, în mod negativ, clasa mijlocie din România?”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat acuză o direcție economică greșită în interiorul coaliției: „Unde am semnat noi, cei din Coaliție, că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile, prăbușirea consumului și frânarea investițiilor?”

Grindeanu a adăugat că acestea nu sunt doar constatările partidului său: „De zece luni (…) asta se întâmplă! Și nu o spunem noi. O spune BNR-ul și o spun apăsat organisme internaționale!”

„A salva românii pe banii lor nu este nicio mândrie”

Sorin Grindeanu spune că PSD a acceptat intrarea la guvernare pentru a corecta dezechilibrele bugetare, nu pentru a susține ajustări făcute exclusiv pe seama celor cu venituri mici.

Grindeanu a pus situația bugetară și pe seama guvernelor anterioare, afirmând că actuala coaliție a preluat dezechilibre acumulate în ultimii ani. „Am format împreună această coaliție pentru a corecta deficitele făcute de 4 premieri de dreapta și unul de stânga. Din 2020, România este în procedură de deficit excesiv”, a declarat liderul PSD.

„Suntem perfect de acord că nu putem sta cu deficite mari o perioadă lungă de timp. Dar a salva românii pe banii lor nu este nicio mândrie! A tăia doar de la cei care nu se pot apăra nu este nicio virtute!”, a declarat el.

„Nu vreau stabilitate ca în Rusia”

Grindeanu a folosit discursul și pentru a transmite un mesaj politic direct către partenerii de coaliție și către premier: „A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul conducătorului iubit. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia sau ca în Coreea de Nord”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: Haos, ca în anii ”90

El a criticat și întârzierea adoptării bugetului, spunând că România se întoarce la o practică specifică perioadei de după Revoluție. „Astăzi ne întoarcem, din păcate, undeva în anii ’90. Doar în haosul de după Revoluție s-a mai văzut adoptarea unui buget la mijlocul lunii martie”, a spus Grindeanu.

Grindeanu susține că situația socială și economică impunea includerea unor măsuri suplimentare în buget. „Când 52 de mii de locuri de muncă au dispărut în 10 luni, era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget Planul de Relansare Economică”, a spus liderul PSD, numindu-i „piromani economici” pe „cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor”.

El a precizat însă că PSD va vota bugetul, în ciuda tuturor disputelor: „S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar PSD va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români”.

Critici la reacția Guvernului față de scumpirea carburanților

Șeful PSD a criticat și lipsa de reacție a Guvernului la scumpirea carburanților. „Când litrul de benzină crește de la o zi la alta, este o dovadă de alienare politică să admiri dezastrul în loc să iei măsuri urgente”, a spus Grindeanu, menționând că miniștrii Energiei și Agriculturii au propus deja soluții. „Trebuie doar ca Guvernul să acționeze înainte de a se produce dezastrul”, a declarat liderul social-democrat.

„Miliardarii, scutiți de impozite”

Pentru a ilustra ce consideră a fi o nedreptate fiscală, Sorin Grindeanu a invocat tratamentul aplicat unor averi mari, comparativ cu cel rezervat persoanelor vulnerabile.

„Miliardarii României cu mașini de colecție de sute de milioane de euro au fost scutiți de impozite în valoare de 150 de milioane de lei, în timp ce persoanele cu dizabilități nu!”, a afirmat liderul PSD, menționând că „bugetul României trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați!”

Grindeanu: Cine conduce cu sabia, de sabie va pieri

Grindeanu susține că partidul său nu respinge reformele, dar se va opune măsurilor care înseamnă doar reduceri și presiune socială: „Nu ne opunem reformelor reale. Dar dacă reforma înseamnă doar tăieri de salarii și concedieri – da, ne opunem. Dacă reforma înseamnă să tai de la copii – da, ne opunem”.

„Nu poți genera solidaritate socială și nu poți construi speranță economică cu barda”, consideră șeful PSD, care a transmis și un avertisment politic dur: „Lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează. Direcția trebuie schimbată. Românii sunt toleranți. Dar nu sunt toleranți cu cei care conduc permanent în forță cu sabia ridicată. Pentru că aceia – mai devreme sau mai târziu – de sabie vor pieri!”