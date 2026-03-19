Bolojan: „Cea mai gravă greșeală ar fi să ne relaxăm și să respirăm ușurați”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, că bugetul de stat pe 2026 este rezultatul muncii din ultimele luni și că pune economia pe un teren mai stabil și mai predictibil. Acesta a atras însă atenția că relaxarea acum ar fi o eroare gravă.

„Cea mai gravă greșeală pe care o putem face este să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul”, a spus Bolojan. Premierul a adăugat că România se află pe calea bună, dar că „avem în față o muncă de ani de zile”.

De ce a ajuns România în situație limită

Bolojan a explicat că anii de confort politic au dus la o datorie publică ajunsă la circa 60% din PIB. România plătește anual pe dobânzi echivalentul costului unei autostrăzi. Anul trecut, țara a ajuns într-o situație limită, care a impus schimbarea modelului de finanțare.

Măsurile luate – controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută statul – au dus la creșterea încrederii investitorilor în România, potrivit premierului.

Reforme pentru închiderea „porților risipei”

Guvernul a redus cheltuielile publice, a tăiat privilegii și a început să combată evaziunea fiscală. Bolojan a prezentat aceste măsuri ca parte a unei reforme mai ample, menite să schimbe fundamental modelul economic.

„Schimbarea de la consum toxic pe datorie la investiții care generează prosperitate este exact ceea ce facem și prin acest proiect de buget”, a declarat premierul.

Deficitul bugetar va trebui redus an de an până în 2031.