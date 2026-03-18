Președintele Iranului confirmă asasinarea ministrului Informațiilor, Esmaeil Khatib, de către Israel

„Asasinarea lașă a dragilor mei colegi Esmail Khatib, Ali Larijani și Aziz Nasirzadeh, alături de unii membri ai familiilor lor și de echipa care îi însoțea, ne-a lăsat îndurerați”, se arată în mesajul publicat pe X de președintele Masoud Pezeshkian.

„Transmit condoleanțe marelui popor al Iranului pentru martiriul celor doi membri ai cabinetului, al secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), precum și al comandanților militari și din rândul forțelor Basij. Sunt convins că drumul lor va fi continuat cu și mai multă hotărâre decât înainte”, continuă șeful de stat.

Inițial, eliminarea ministrului iranian a fost anunțată de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz și ami apoi confirmat de armata israeliană printr-un mesaj publicat pe X.

„Esmaeil Khatib, ministrul informațiilor din cadrul regimului terorist iranian, într-un atac țintit la Teheran. Khatib a jucat un rol semnificativ în timpul protestelor recente din Iran, inclusiv arestarea și uciderea protestatarilor și a condus activități teroriste împotriva israelienilor și americanilor din întreaga lume”, nota IDF.