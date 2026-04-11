Netanyahu: Israel va continua să lupte împotriva Iranului, sub conducerea mea. Premierul evocă „realizări istorice” și atacă inclusiv Turcia

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, Netanyahu a precizat: „Israelul, sub conducerea mea, va continua să lupte împotriva regimului terorist al Iranului și a aliaților săi”.

El l-a acuzat, de asemenea, pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan că „tolerează” Iranul și că este responsabil pentru „masacrele” împotriva cetățenilor kurzi.

La Islamabad au început, sâmbătă, negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și Iranului pentru un acord total de pace.

„Realizări istorice”

Ulterior, într-un mesaj video publicat de biroul de presă al guvernului pe aceeași platformă, premierul israelian a detaliat desfășurarea conflictului și operațiunile militare ale Israelului împotriva Iranului și a aliaților săi regionali, menționând că „regimul iranian este o amenințare” în continuare.

Netanyahu a afirmat că armata israeliană a obținut „realizări istorice” în confruntarea cu Iranul, dar că acțiunile nu s-au încheiat.

Netanyahu: Nu s-a terminat

„I-am lovit. Dar mai avem lucruri de făcut”, a declarat premierul israelian. Potrivit acestuia, Iranul ar fi încercat să construiască un „inel de încercuire” în jurul Israelului prin intermediul unor grupări armate din Gaza, Liban, Siria, Irak și Yemen.

De asemenea, Iranul s-ar fi aflat „foarte aproape” de obținerea unei capacități nucleare militare și de dezvoltarea unui amplu program de rachete. Netanyahu a descris o situație în care „mii și mii de rachete” ar fi putut fi lansate zilnic asupra Israelului.

„Eu am dedicat o mare parte din viața mea pentru a preveni un singur lucru: ca acest regim al terorii să obțină o armă nucleară, ceea ce ar putea distruge statul evreiesc și ar pune capăt istoriei evreilor”, a declarat Netanyahu.

Amplasate „adânc, sub un munte înalt”

„Am ajuns într-un punct în care Iranul nu mai are o instalație funcțională de îmbogățire a uraniului”, a transmis premierul israelian. Acesta susține însă că Iranul încearcă în continuare să-și reconstruiască aceste capacități, spunând că sunt amplasate „foarte adânc, sub un munte înalt”, unde nici măcar „aviația de bombardament nu poate ajunge”.

Netanyahu: Vom face pentru Statele Unite ceva fără precedent

Premierul israelian a mai afirmat că Statele Unite au luptat alături de Israel „umăr la umăr, aripă la aripă” timp de aproape 40 de zile împotriva unui „inamic comun”.

El a adăugat: „Există o cooperare strânsă între mine și președintele Trump și vom face pentru Statele Unite ceva fără precedent, care va schimba întregul echilibru de putere”.

„Încă nu am terminat”

„Îmi amintesc de deciziile curajoase, îndrăznețe și complexe ale guvernului condus de mine”, a spus Netanyahu, evocând propriile decizii. „Și vreau să vă spun: încă nu am terminat. Ca un leu se va ridica poporul (…) vom continua să acționăm împreună și vom continua să câștigăm”, a declarat premierul.