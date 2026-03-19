Bolojan: Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită

Ilie Bolojan a atras atenția că România pe calea cea bună, dar are în față o muncă de ani de zile și că deficitul bugetar va trebui în continuare redus an de an până în 2031.

„Să nu uităm că datoria publică a țării a ajuns practic la 60% din produsul intern brut, ceea ce e un puternic semnal de alarmă. Cuantumul dobânzilor plătite a crescut și el, iar în acest an e prevăzută în buget plata a 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la credite: cu 10 miliarde mai mult decât în 2025, cu peste 20 de miliarde de lei mai mult decât 2023 și cu 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2022. Vedeți că în doar 4 ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România: de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei. Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor”, spune Bolojan.

Premierul afirmă că responsabilitatea bugetară trebuie să devină „o atitudine de viață guvernamentală și parlamentară”.

Creștere moderată a veniturilor din TVA

Despre buget, Ilie Bolojan spune că este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului.

„Am programat o creștere moderată a veniturilor din TVA și din contribuțiile la asigurările sociale față de anul trecut. În același timp, comunitățile locale nu pierd bani față de bugetul anului trecut. Dimpotrivă, unitațile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune și de venituri mai mari care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunități. Știu că există nemulțumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielilor de 10%, dar reducerile erau necesare. Bugetul propus asigură, de asemenea, o protecţie socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să promitem mai mult decât posibilităţile statului. La construcția bugetului am discutat cu toți partenerii din coaliție, am primit propuneri și am încercat să le includem în buget. Bugetul de stat include plata pensiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor sociale, a tuturor cheltuielilor sociale prevăzute. Discuțiile de azi dimineață au clarificat și ultimele aspecte de protecție socială aflate în discuție, astfel încât acum avem o înțelegere în coaliție cu privire la forma propusă a bugetului de stat”, afirmă premierul de la tribuna Parlamentului.

„Piața energiei rămâne imprevizibilă”

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că este foarte important pentru țară să fie menținut deficitul prevăzut: „Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu”.

„Contextul internaţional e tensionat, economia globală e instabilă, iar piaţa energiei rămâne imprevizibilă. O evoluţie negativă ne poate afecta economic şi bugetar, iar România trebuie să fie pregătită. Doamnelor și domnilor, bugetul de stat pentru 2026 trebuie să fie un instrument pentru creșterea economiei, pentru întărirea și responsabilizarea administrației publice, pentru susținerea românilor cu venituri modeste, în limitele posibilităților actuale. Bugetul nu trebuie să fie prilej de demagogie, de populism, de deraiere de la obiectivele pe care noi înșine, ca țară, ni le-am stabilit. Trebuie să ne gândim la generațiile actuale, dar trebuie să ne gândim și la generațiile viitoare. Cred că nimeni nu vrea să lăsăm după noi o țară cu datorii împovărătoare. Ştiu că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toţi. Bugetul pentru care vă cer votul este despre stabilitate şi despre a construi corect. Dacă păstrăm disciplina şi continuăm investiţiile, putem ajunge la o economie mai solidă, care creşte pe baze sănătoase, nu pe datorie. Vă îndemn să votați bugetul în forma asumată, să votați o cale corectă pentru România”, le-a cerut Bolojan parlamentarilor.