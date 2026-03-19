Liderii coaliției de guvernare au reluat negocierile pe amendamentele propuse de PSD. Bolojan, prezent la ședință

„România are nevoie de buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a spus înanitea ședinței Ilie Bolojan.

El a venit însoțit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Primul lider care a ajuns în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a fost Varujan Pambuccian, de la minoritățile naționale.

La ședință mai sunt prezenți președintele USR, Dominic Fritz, precum și cel al UDMR, Kelemen Hunor.

Discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unui nou blocaj politic în coaliția de guvernare, iar plenul reunit programat pentru miercuri seara a fost amânat. Liderii coaliției urmează să reia joi, de la ora 10.00, negocierile pe amendamentele propuse de PSD, în timp ce calendarul inițial al adoptării bugetului a fost dat peste cap.

Votul final asupra bugetului fusese programat pentru joi, după ce amendamentele discutate în ultimele zile în comisii urmau să intre în dezbaterea decisivă din Parlament. După amânările succesive de miercuri, nu mai este clar dacă și în ce măsură acest program mai poate fi respectat.

Tensiunile au escaladat după ce PSD a amenințat că nu va vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei solicitată pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis explicit, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va susține anexele fără această sumă.

În lipsa voturilor PSD, PNL și USR nu aveau majoritatea necesară pentru continuarea lucrărilor, ceea ce a dus la suspendarea ședinței comisiilor pentru a doua oară în aceeași zi. Un parlamentar a descris situația drept „o pauză peste pauză”, în timp ce liderii coaliției s-au retras în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru a încerca deblocarea crizei.

Miza disputei este amendamentul PSD care prevedea suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii pentru ajutoare sociale. Ministerul Finanțelor s-a opus, invocând impactul asupra deficitului bugetar. La reluarea votului în comisie, amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi: 23 „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul de 26 de voturi considerat necesar de conducerea ședinței.

De aici a pornit conflictul procedural și politic. PSD a contestat modul de calcul al majorității, acuzând că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a fost folosită pentru blocarea amendamentului. PNL și USR au susținut însă că simpla prezență în sală ridică pragul necesar pentru adoptare, indiferent dacă unii parlamentari aleg să nu voteze.

AUR a confirmat că neparticiparea la vot a fost „o opțiune politică”, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, susținând că partidul nu poate valida un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. Tocmai această formulă, „prezent, dar nu votez”, a devenit nucleul blocajului.