Premierul Bolojan la moțiunea de cenzură: Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză?

Ilie Bolojan a amintit obiectivele pe care și le-a asumat la preluarea funcției: „Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă guvernul. Ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează”.

Șeful Guvernul a anunțat că măusrile adoptate în decursului anului, deși dificile, „au pus țara noastră pe calea cea bună”.

„Când am preluat guvernarea, România era pe cale să se piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și în cele din urmă complicații sociale foarte mari”, a continuant premierul.

Liderul de Guvern a mai subliniat că măsurile „au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale”.

Rezultatele măsurilor fiscale

Acesta a prezentat și rezultatele măsurilor luate de la preluarea mandatului. „Agențiile de rating au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții. Pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent și prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată, în acest an, în octombrie, România s-a împrumutat la dobândă sub cele din ultimul an dovadă care vine încrederea investitorilor. De asemenea, ne-am scăzut cheltuielile de personal din sectorul public față de luna din anul anterior. Pentru că am început să facem ordine în finanțe”, adăugând: „ Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite”.

Oficialul a anunțat și prioritățile pentru anul următor, acesta fiind combaterea evaziunii fiscale, atragerea de fonduri europene și așezarea unor baze solide economice.

Critici la adresa opoziției

Premierul a criticat și inițiatorii moțiunii de cenzură, spunând: „semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal”, fără să propună alternative.

„Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuiele și să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă?”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.