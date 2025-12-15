Gândul: Cum a blocat judecătoarea Raluca Moroșanu percheziția informatică în dosarul Coldea 2

Personaj-cheie în ancheta Recorder, Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a căpătat peste noapte epitetul de „eroină”, a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2.

Potrivit unei investigații publicate de gandul.ro, procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversații clandestine dintre un controversat om de afaceri chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau dispozitivele acestora.

Raluca Moroșanu, judecătoarea de penal a Curții de Apel București, este cea care, care în iunie 2025 a oprit perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA: relația ascunsă a fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, investigat la acea vreme de procurorii anticorupție, cu controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, din dosarul Shanghai. Coldea, potrivit procurorilor, era trecut clandestin în telefonul lui Yan drept „Sorin Georgescu”.

Deciziile judecătoarei Moroșanu au fost de natură să îngreuneze ancheta judiciară

Deși prezentată public acum drept o luptătoare pentru o Justiție corectă și pentru devoalarea tuturor dedesubturilor, în dosarul Coldea 2 al DNA, magistratul Moroșanu a luat o decizie care a îngreunat munca Pacrhetului Anticorupție, în condițiile în care fostul șef al SRI, Florian Coldea, era acuzat chiar de infracțiuni în legătură cu actul de Justiție, fiind anchetat că interferează prin intermediari și contra unor sume de bani chiar în cazuri aflate pe rolul instanțelor, relatează gândul.ro.

După dosarul Coldea 1 în care au emis acuzații oficiale, în paralel, procurorii DNA începuseră ancheta și în dosarul Coldea 2, având în vedere amploarea și complexitatea cazului care-l vizează pe fostul prim adjunct SRI.

Deciziile de oprire a percheziției informatice sunt foarte rare și trebuie motivate extrem de solid

Decizia judecătoarei Moroșanu de a opri percheziția informatică a fost privită cu suspiciune, pentru că situațiile în care un judecător oprește acest tip de investigație (extragerea datelor din telefoane mobile, pentru a devein probe în dosar, mai ales că înșiși martorii pun la dispoziție dispozitivele) fără o argumentare extrem de solidă, sunt foarte rare.

Așa se face că, după decizia judecătoarei Moroșanu, procurorii DNA din dosar s-au trezit în fața unei situații aproape inexplicabile: aveau telefoanele, vedeau conversațiile ascunse dintre fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, și controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan din speța Shanghai, doreau probele, dar nu le-au putut obține și nu le-au putut folosi în anchetă.

„Judecătorul o apreciază ca fiind neîntemeiată”

Totul s-a întâmplat pe 3 iunie 2025, la Curtea de Apel București, potrivit documentelor consultate de Gândul.

Judecătoarea de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu a fost chemată să se pronunțe pe încuviințarea unor percheziții informatice în dosarul Coldea 2.

Procurorii descoperiseră discuții între Florian Coldea și controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, în două telefoane.

Încheierea instanței, consultată de Gândul, prezintă pe zeci de pagini cazul procurorilor în dosarul fostului prim adjunct al SRI, relațiile de afaceri și legăturile acestuia – în cazurile în care era anchetat pentru interferențe ilegale în actul de Justiție.

Cererea procurorilor viza două persoane: Mihai Guțanu și celebrul om de afaceri chinez Wang Yan. Decizia? Judecătoarea admite percheziția informatică în cazul suspectului Mihai Guțanu, și el implicat în dosar, dar o oprește pe cea privindu-l pe controversatul om de afaceri chinez Wang Yan în relație cu Florian Coldea.

„Cu privire la solicitarea de încuviințare a unor percheziții informatice pe cele două dispozitive aparținând suspectului Wang Yan, judecătorul de drepturi și libertăți o apreciază ca fiind neîntemeiată”, se scrie în încheiere.

Judecătoarea Moroșanu admite în document că omul de afaceri chinez era urmărit penal în dosar pentru mărturie mincinoasă, dar consideră că o asemenea măsură de percheziție „nu justifică, în concret, producerea unei asemenea ingerințe în dreptul la viață privată al persoanei”.

Omul de afaceri chinez Wang Yan făcuse o serie de afirmații neadevărate cu privire momentul din 2023 în care Florian Coldea se întâlnise cu Cătălin Hideg la restaurantul „Acave” și nu spusese despre serviciile de consultanță și intermediere pe care Coldea le-ar fi făcut pentru Wang Yan.

După ce procurorii DNA au descoperit o relație de afaceri și amiciție între Wang Yan și Florian Coldea, dar și o serie de întâlniri între Cătălin Hideg, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Rareș Dan, l-au audiat pe omul de afaceri chinez.

Wang Yan îl salvase pe Coldea „Sorin Georgescu” în telefonul său

Încurcat în declarații, Wang Yan își pusese la dispoziție telefoanele procurorilor. Însă după predare, DNA a descoperit că în telefonul lui Wang Yan – Florian Coldea era salvat, conspirat, sub numele de „Sorin Georgescu” și au găsit o serie de mesaje și corespondențe.

Întrebat de procurori ce este cu acele mesaje, Wang Yan „nu reține la ce anume făcea referire mesajul către Sorin Georgescu – având conținutul „s-a întâlnit cu Dumitru”, nu își amintește conversațiile cu Sorin Georgescu ( inculpatul Florian Coldea) privind datele de contact ale avocatului Rareș Dan, calitatea acestuia, deplasarea la Călugăreni, la domiciliul martorului Cătălin Hideg”, se arată în document.

Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Aspectele nu au legătură cu obiectul cauzei”

Într-o asemenea situație, judecătoarea Raluca Moroșanu scrie că „constată că o mare parte din aspectele cu privire la care se susține că martorul ar fi declarat mincinos nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale, fiind menționate numele mai multor persoane care nu par avea legătură cu obiectul cauzei”.

„Mai mult, în măsura în care aceste pretinse relații de afaceri ar fi relevante în cauză, procurorul are posibilitatea de a le valorifica și proba cu alte mijloace de probă – înscrisuri, martori, iar nu prin percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului Wang Yan. De asemenea, și celelalte aspecte indicate de procuror pot fi mijloace de probă”.

Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă”, „nu este necesară percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului”

În concluzie, judecătorul de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu apreciază că prin încuviințarea efectuării perchezițiilor informatice „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă, percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului nefiind necesară”.

Ca atare, judecătorul Raluca Moroșanu a respins ca nefondată cererea de efectuare a percheziției informatice în acest caz.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul prim adjunct SRI, Florian Coldea, în iulie 2025, într-un prim dosar privind interferențe ilegale în actul de Justiție.

Coldea a fost acuzat oficial de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. În același dosar au fost fost trimiși în judecată și avocatul Doru Trăilă dar și Dumitru Dumbravă (ulterior decedat), relatează gandul.ro.