Președintele unei țări l-a numit premier pe șeful departamentului anticorupție. Ce misiune va avea noul prim-ministru

Președintele unei țări africane l-a numit premier pe șeful departamentului anticorupție. Ofițerul ajuns prim-ministru a fost ales deoarece este „o persoană cu principii, incoruptibilă”.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 mart. 2026, 09:25, Politic

Președintele Madagascarului, Michael Randrianirina, care a preluat puterea în octombrie, l-a numit pe șeful departamentului anticorupție al țării în funcția de prim-ministru, potrivit Al Jazeera.

Numirea a fost făcută duminică la doar o săptămână de la dizolvarea cabinetului. Președinția a anunțat că Mamitiana Rajaonarison, fost ofițer superior de jandarmerie, va conduce noul guvern.

Randrianirina, care a promis o serie de reforme după ce a preluat puterea anul trecut, a declarat că Rajaonarison va conduce guvernul „pe o cale curată” și va restabili speranța.

„Națiunea are nevoie de decizii îndrăznețe. Ne aflăm acum într-un punct de cotitură. Această țară are nevoie de o persoană integră, o persoană cu principii, incoruptibilă și care nu poate fi cumpărată cu bani”, a spus Randrianirina la o ceremonie desfășurată în palatul prezidențial.

Numirea a avut loc după ce Randrianirina l-a demis pe prim-ministrul Herintsalama Rajaonarivelo. Decizia nu a fost însoțită de o explicație oficială.

Noul prim-ministru conduce din anul 2021 Unitatea de Informații Financiare (SAMIFIN). Aceasta combate fluxurile financiare ilicite, spălarea de bani și finanțarea terorismului.

 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
Libertatea
Cum să „repari” ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare. Ingredientul „salvator” pe care orice român îl are în casă
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor