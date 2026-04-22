Prima pagină » Politic » Radu Marinescu: „Domnul prim-ministru a ajuns premier al României într-o coaliție în care PSD este partidul majoritar"

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut că miniștrii PSD au avut un rol important în guvernare și a reamintit că Ilie Bolojan a ajuns în funcție cu sprijinul partidului.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
22 apr. 2026, 10:25, Politic

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit miercuri dimineață, la Digi24, despre contribuția miniștrilor PSD în actuala guvernare, dar a respins ideea că viitorul Guvern ar funcționa mai bine fără aceștia, așa cum a sugerat premierul Ilie Bolojan.

Reacția vine după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în eventualitatea retragerii miniștrilor PSD, guvernul ar putea deveni „mai ieftin și mai eficient”.

„În primul rând, domnul prim-ministru a ajuns premier al României într-o coaliție în care PSD este partidul majoritar. Cu alte cuvinte, domnia sa a fost adus în această poziție prin susținerea Partidului Social-Democrat. La acel moment este așadar evident că avea deplină încredere că Partidul Social-Democrat este un factor esențial pentru funcționarea guvernului său reformator”, a declarat ministrul Justiției.

Marinescu a mai spus că, dincolo de tensiunile politice din prezent, activitatea miniștrilor social-democrați a fost una îndreptată spre rezultate eficiente.

„Nu știu cum va funcționa și ce se va întâmpla în viitor, dar pot să spun că miniștrii PSD au contribuit activ, responsabil, eficient la o serie de reforme și de măsuri absolut necesare societății. În ceea ce privește Ministerul de Justiție, am făcut și public o prezentare a rezultatelor noastre către colegii din Partidul Social-Democrat. Este accesibilă și public și acolo se poate vedea că am fost miniștri eficienți și responsabili”, a mai spus Radu Marinescu.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
Libertatea
Psihologii susțin că toți oamenii care vorbesc singuri au această trăsătură comună
CSID
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Promotor