Radu Marinescu: „Domnul prim-ministru a ajuns premier al României într-o coaliție în care PSD este partidul majoritar”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit miercuri dimineață, la Digi24, despre contribuția miniștrilor PSD în actuala guvernare, dar a respins ideea că viitorul Guvern ar funcționa mai bine fără aceștia, așa cum a sugerat premierul Ilie Bolojan.

Reacția vine după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în eventualitatea retragerii miniștrilor PSD, guvernul ar putea deveni „mai ieftin și mai eficient”.

„În primul rând, domnul prim-ministru a ajuns premier al României într-o coaliție în care PSD este partidul majoritar. Cu alte cuvinte, domnia sa a fost adus în această poziție prin susținerea Partidului Social-Democrat. La acel moment este așadar evident că avea deplină încredere că Partidul Social-Democrat este un factor esențial pentru funcționarea guvernului său reformator”, a declarat ministrul Justiției.

Marinescu a mai spus că, dincolo de tensiunile politice din prezent, activitatea miniștrilor social-democrați a fost una îndreptată spre rezultate eficiente.

„Nu știu cum va funcționa și ce se va întâmpla în viitor, dar pot să spun că miniștrii PSD au contribuit activ, responsabil, eficient la o serie de reforme și de măsuri absolut necesare societății. În ceea ce privește Ministerul de Justiție, am făcut și public o prezentare a rezultatelor noastre către colegii din Partidul Social-Democrat. Este accesibilă și public și acolo se poate vedea că am fost miniștri eficienți și responsabili”, a mai spus Radu Marinescu.