UPDATE: Rodica Stănoiu a fost deshumată. Reacția iubitului mai tânăr cu 50 de ani | FOTO-VIDEO

UPDATE, ora 11.00: Reacția iubitului lui Stănoiu

Iubitul Rodicăi Stănoiu a fost prezent la operațiunea de deshumare care a avut loc la Cimitirul Izvorul Nou.

El a ieșit din cimitir după mașina de la INML și a făcut apel la decență.

„Vă rog să dați dovadă de decență”, a spus el la Antena 3 CNN când a fost întrebat de ce nu a chemat Ambulanța când Rodica Stănoiu s-a simțit rău și apoi a decedat.

Știre inițială, ora 10:30

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni de dimineață, în urma dosarului penal pentru moarte suspectă deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Trupul a fost dus la INML pentru a fi făcută necropsia, care a lipsit anterior înmormântării, deși Rodica Stănoiu a murit acasă, la doar două zile după ce a fost externată de la Spitalul Obregia.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit în 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, și a fost înmormântată rapid, fără slujbă, ceea ce a ridicat mari semne de întrebare.

Relație controversată cu un jurist mai tânăr cu 50 de ani

După înmormântare, mai multe persoane apropiate familiei au dezvăluit că Rodica Stănoiu fusese internată cu lovituri pe corp și la față la Spitalul Floreasca și Obregia, de la ultima unitate medicală fiind externată pe semnătură de iubitul ei, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.

Dosarul a fost deschis oficial după decesul fostului ministru al Justiției, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care aceasta a murit. În acest sens, au fost cerute fișele medicale și alte documente relevante de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost tratată.

De altfel, după moartea sa, în atenția publică au fost aduse o serie de aspecte controversate din ultimii ani ai vieții sale, mai ales în privința relației sentimentale cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, relație intens discutată în cercurile apropiate.

Avere considerabilă

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Rodica Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere considerabilă, care ar fi stârnit interesul partenerului său, mai tânăr cu aproximativ 50 de ani. Recent, bărbatul a fost surprins de CanCan.ro lângă un notariat din Sectorul 3, dând multe telefoane și fiind agitat. Sursa citată menționează că acesta a ieșit din notariat purtând un dosar stufos, care lasă impresia că a mers tocmai pentru a clarifica moștenirea Rodicăi Stănoiu.

Fostul ministru al Justiției în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani, relație ținută departe de ochii publicului.

Bărbatul ar fi apărut în viața fostului magistrat după moartea soțului acesteia, în 2017. Ulterior, Rodica Stănoiu și-ar fi refăcut viața sentimentală, în ciuda diferenței mari de vârstă.

Surse din anturajul fostului ministru susțin că partenerul ar fi exercitat un control strict asupra femeii. Se vorbește despre o schimbare radicală în comportamentul Rodicăi Stănoiu în ultimii ani, perioadă în care s-ar fi izolat tot mai mult de lume. O apropiată a declarat că bărbatul ar fi ajuns să controleze inclusiv convorbirile telefonice ale fostului ministru, punând monopol pe comunicarea acesteia cu exteriorul.

În plus, prietenii susțin că Rodica Stănoiu ar fi făcut sacrificii semnificative pentru a-și păstra relația. Aceasta ar fi apelat frecvent la intervenții estetice, dorind să își mențină aspectul fizic și să țină pasul cu femeile mai tinere.

„Nu cred că i-a căzut ea cu tronc lui, să fim serioși, chiar și cu toate operațiile estetice. Ea oricum se opera estetic excesiv pentru a fi pe placul lui. Făcea mereu intervenții să se simtă frumoasă, să țină pasul cu fetele tinere. Ea era o femeie dificilă, nu era ușor de suportat. Avea anumite tabieturi, era o femeie cu un caracter puternic, așa că nu cred că a fost dragoste”, a declarat o bună prietenă a fostului ministru.