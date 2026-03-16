Sorin Grindeanu: „Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”

Grindeanu a precizat că subiectul a fost discutat și în cadrul coaliției de guvernare, unde ministrul Energiei a prezentat mai multe variante de intervenție.

„L-am rugat pe Bogdan Ivan să facă această prezentare. Știu că a discutat și a prezentat aceste lucruri inclusiv în CSAT”, a spus acesta pe tema creșterii prețurilor la carburanți.

Potrivit liderului PSD, responsabilitatea adoptării unor măsuri concrete aparține în primul rând Executivului.

Veniturile din accize nu ar trebui să devină o formă de venit la buget de stat

„Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”, a declarat Grindeanu.

El a insistat pe faptul că majorarea prețurilor la carburanți poate duce la creșterea veniturilor bugetare din taxe, fără ca populația să beneficieze de măsuri compensatorii.

„Știți cu toții – dacă cresc în forma aceasta sau ajung la aproape 10 lei motorina și benzina, încasările sunt mult mai mari”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că veniturile suplimentare din accize nu ar trebui să devină o sursă principală pentru finanțarea programelor sociale.

„Nu avem nevoie de bani de acolo pentru a finanța pachetul social. Vreau să se ia în considerare cel puțin una dintre variantele propuse de Ministerul Energiei și să facem mișcări concrete”, a afirmat el.

„OMV m-a asigurat că nu intrăm într-o zonă de acest tip, pentru că se aprovizionează de pe alte piețe”

Președintele PSD a menționat că a avut discuții și cu reprezentanți ai industriei energetice pentru a evalua riscurile privind aprovizionarea cu combustibil.

„Am avut discuții săptămâna trecută și cu principalul producător sau operator de pe piață, OMV. M-au asigurat că nu o să intrăm într-o zonă de acest tip, pentru că se aprovizionează de pe alte piețe”, a precizat Grindeanu.

Declarațiile liderului social-democrat vin pe fondul îngrijorărilor privind evoluția prețurilor la energie și combustibili în Europa, în contextul tensiunilor geopolitice și al fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Grindeanu a insistat că autoritățile trebuie să acționeze preventiv pentru a evita impactul asupra populației și economiei.