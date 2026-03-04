Adrian Chesnoiu, fost ministru PSD al Agriculturii, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sentința nu este definitivă

Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat miercuri, în primă instanță, de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, la patru ani de închisoare cu executare, potrivit minutei de ședință, scrie G4Media. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Adrian Chesnoiu e acum director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), o instituție care gestionează miliarde de euro din fonduri europene.

Chesnoiu a fost promovat în funcții de baronul PSD de Olt, Paul Stănescu.

Fragment din minuta ședinței:

”Contopeşte pedepsele principale stabilite prin prezenta sentinţă şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1 an şi 4 luni, reprezentând 1/3 din celelalte pedepse (1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare și 1 an închisoare), inculpatul Chesnoiu Adrian-Ionuț urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare”.

Chesnoiu a fost trimis în judecată în 2022 de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu organizarea unor concursuri.

El este acuzat că atunci când era ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze lui Andrei-Cristian Raducan (persoana de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene.

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu ar fi intervenit şi la preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Felix-Vasile Cozma, pentru concursul de angajare în cadrul ministerului Agriculturii a unui fost ofiţer STS care nu luase nota de trecere, deşi i se dăduseră subiectele – se arată în referatul DNA trimis la Parlament pentru ridicarea imunității fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, document consultat de G4media.ro.

Candidatul pentru care s-ar fi intervenit este un fost ofiţer STS. Aurel Sandu viza funcţia de „şef serviciu în cadrul Serviciului Patrimoniu, Arhivă, Administrativ şi Protocol – Direcţia Investiţii, Achiziţii, patrimoniu şi Administrativ – Direcţia generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene” din Ministerul Agriculturii.

„Ministrul (Adrian Chesnoiu – n.r.) i-a solicitat martorului denunţător să îi indice numitului Sandu Aurel un număr de 3 acte normative din cele 12 menţionate ca bibliografie, din care urmează să fie întocmite subiectele, pentru ca acesta să poată învăţa în scopul câştigării concursului. De asemenea, având în vedere că din comisie, în temeiul dispoziţiilor legale, urma să facă parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), care propune o parte dintre subiectele probei scrise şi participă la notarea lucrărilor, ministrul Agriculturii i-a transmis martorului-denunţător să îi comunice dacă întâmpină probleme cu persoana desemnată de ANFP”, se arată în documentul DNA.