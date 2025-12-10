Prima pagină » Politic » Bolojan: Am vorbit cu Fritz să avem o propunere pentru Ministerul Apărării până în 19 decembrie

Premierul Ilie Bolojan a spus, miercuri seara, că a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz,cu care a convenit ca până în data de 19 decembrie să vină cu o propunere pentru Ministerul Apărării. În spațiul public s-a discutat despre senatorul Sorin Șipoș, liderul USR Timiș, fost coleg cu Nicușor Dan.
Laura Buciu
10 dec. 2025, 21:49, Politic

Întrebat, la B1TV cine va fi ministrul Apărării, după ce presa a avansat numerele unui apropiat al lui Dominic Fritz, Sorin Șipoș, care a fost coleg de clasă cu Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a spus că a discutat acest aspect cu președintele USR, Dominic Fritz.

„Am convenit că până la sfârșitul săptămânii viitoare, deci până pe data de 19, vineri, să am o propunere din partea USR, în așa fel încât să o pot evalua și, la rândul meu, să-i propun domnului președinte să parcurgem procedura pentru numirea unui nou ministru la Apărare și depunerea jurământului. Aștept până atunci propunerile. Nu pot să fac speculații legate de o persoană sau alta”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă va fi mai atent la CV-ul celui propus, Bolojan a spus că va vedea „cine este persoana respectivă, dar trebuie să le spunem oamenilor lucrurile în mod corect: în momentul în care un partid vine cu o propunere, dacă în mod evident persoana propusă n-are nicio legătură cu domeniuș, nu are o experiență în practică sau are anumite probleme, deci dacă n-ai niște lucruri absolut clare pe bază cărora să respingi o astfel de propunere, o respingere te duce într-o zonă de subiectivitate și de discuții care nu se mai sfârșesc. Fiecare partid are răspunderea propunerilor pe care le face și validarea se face în timp, dacă duci responsabilitatea respectivului portofoliu sau nu”.

El a precizat că, în general, în formarea guvernului, partidele au avut libertatea să vină cu propuneri, dar s-a făcut o analiză a ministrului „în așa fel încât să nu aibă probleme”.

