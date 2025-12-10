Bolojan ar vrea ca salariul minim să fie înghețat, la fel ca pensiile în 2026. Care va fi deficitul?

Întrebat la Friendly Fire despre discuțiile cu sindicatele pe salariul minim, Bolojan a spus că opinia sa personală este „că nu există o soluție magică care să aibă doar avantaje și dezavantaje”.

„Analizând situația de astăzi, opțiunea mea personală este să menținem salariul minim la nivelul din anul acesta și anul viitor. Acest lucru va fi clarificat săptămâna viitoare. A genera așteptări care nu pot fi onorate, a genera așteptări care sunt cu grad mic de probabilitate este unul din lucrurile proaste pe care le-am făcut în toți acești ani. Și eu, din respect pentru oameni, nu sunt de acord să le fac. Prin urmare, văd că e puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare, în general, în orice fel de domeniu, cât timp noi, gândiți-vă, avem deficitele pe care le avem, cât timp orice ban pe care îl folosim în anumite zone îl împrumutăm la niște dobânzi foarte mari. Și atunci ceea ce trebuie să facem în această perioadă este să nu ne risipim banii, să încercăm să menținem o economie care funcționează, cât ține de guvern, să dăm predictibilitate, să stabilim reguli corecte, să absorbim fondurile europene”; spune Bolojan.

În felul acesta – adaugă premierul – în a doua jumătate anului viitor, după ce se face o analiză a evoluției bugetare pe primele șase luni, se pot pregăti măsuri pentru o relansare din punctul ăsta de vedere, „dar din toamna anului viitor, încolo sau din 2027”.

Plafonarea încetează în 2027

„În mod evident, plafonarea, de exemplu, salariilor în sectorul public se va opri anul viitor. Și din 2027 se va trece din nou la o indexare cu rata inflației sau cu datele fiscale pe care le va avea România atunci”, a explicat premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, conform legislației adoptate deja, nivelul de salarizare, deci pensiile și salariile nu vor scădea, dar nu se vor majora.

„Așa este programarea în momentul de față și toate angajamentele noastre față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri, toate calculele legate de reducerea deficitului se bazează și pe această măsură”, a precizat premierul.

Anul se încheie cu deficit de 8,4

Despre buget, premierul Bolojan a spus că nu va fi gata până la finalul anului.

„Nu va fi gata până la finalul anului, pentru că, din păcate, trebuie să recunoștem, din cauza dificultăților de a adopta pachete care au elemente controversate în spațiu public, pachetul pe administrație, de exemplu, fără adoptarea acestui pachet și a altor elemente care țin de construcția bugetului, nu poți avea un buget care să fie făcut la modul serios, în așa fel încât să evităm situația din 2025 de anul acesta, în care am început cu un deficit de 7%, am ajuns la 7,7% la jumătatea anului și terminăm cu 8,4%”, a spus premierul.

„Asta este planul pe care l-am anunțat și încercăm să le respectăm, ține de credibilitatea României. Deci dacă nu facem un buget serios, și partenerii noștri, și piețele, nu văd că ceea ce spunem și facem, și respectăm indicatorii, n-avem cum să ne reducem dobânzile pe care le achităm și n-avem cum să salvăm, practic, viitorul nostru pe componenta de investiții, pe componenta de dezvoltare, altfel vom fi o agenție de plăți care plătește prestații sociale și dobânzi”, a mai spus Ilie Bolojan.