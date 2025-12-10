Bolojan, despre Predoiu: Nu pot demite un ministru pentru activități de acum ani

Ilie Bolojan a fost întrebat la B 1 dacă l-a surprins poziționarea reprezentantului USR. Premierul a răspuns că „trebuie să vedem fondul problemei” dincolo de declarațiile politice.

Răspunderea față de funcții anterioare

„Fiecare dintre noi are o răspundere față de domeniul unde a avut o funcție de responsabilitate”, a ”explicat Ilie Bolojan. Premierul a dat exemplul primarilor. „Ai fost primar trei mandate, înseamnă că nu poți să fugi de cum arată orașul în ultimii 20 de ani”, a spus Bolojan.

„Oamenii care au termeni de comparație pot să spună: ai o responsabilitate, ai făcut”, a continuat premierul. În funcție de câți ani ai avut responsabilitatea și de nivelul acesteia, „nu poți fugi de răspunderea legată de ce s-a întâmplat”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Poziția privind demiterea

„Eu nu pot să mă apuc să demit un ministru pentru activitățile pe care le-a derulat cu niște ani de zile înainte”, a explicat premierul. Ilie Bolojan a precizat că nu este identificată o răspundere directă a lui Cătălin Predoiu.

Premierul a anunțat că va purta o discuție cu Cătălin Predoiu. „Voi vedea care sunt problemele care rezultă din acest reportaj, voi dialoga cu cei care au soluții”, a spus Ilie Bolojan.

Limitele competenței

„Zona de justiție nu este zona mea de competență și nu pot să vin cu soluții directe decât în baza unor discuții cu reprezentanții magistraturii, cu specialiști”, a recunoscut premierul.

Ilie Bolojan a subliniat însă că problemele grave de sistem trebuie corectate. „Dacă ai probleme grave de sistem, ele nu trebuie ocolite, ci trebuie corectate. Asta e o răspundere a lumii politice”, a declarat premierul.

„Toți cei care avem responsabilități instituționale trebuie să colaborăm și să venim cu soluții în așa fel încât aceste probleme să fie rezolvate”, a conchis Ilie Bolojan.