Bolojan, despre Predoiu: Nu pot demite un ministru pentru activități de acum ani

Ilie Bolojan a fost întrebat la B 1 dacă l-a surprins poziționarea reprezentantului USR. Premierul a răspuns că „trebuie să vedem fondul problemei” dincolo de declarațiile politice.
„Fiecare dintre noi are o răspundere față de domeniul unde a avut o funcție de responsabilitate”, a ”explicat Ilie Bolojan. Premierul a dat exemplul primarilor. „Ai fost primar trei mandate, înseamnă că nu poți să fugi de cum arată orașul în ultimii 20 de ani”, a spus Bolojan.
„Oamenii care au termeni de comparație pot să spună: ai o responsabilitate, ai făcut”, a continuat premierul. În funcție de câți ani ai avut responsabilitatea și de nivelul acesteia, „nu poți fugi de răspunderea legată de ce s-a întâmplat”, a mai declarat Ilie Bolojan.
„Eu nu pot să mă apuc să demit un ministru pentru activitățile pe care le-a derulat cu niște ani de zile înainte”, a explicat premierul. Ilie Bolojan a precizat că nu este identificată o răspundere directă a lui Cătălin Predoiu.
Premierul a anunțat că va purta o discuție cu Cătălin Predoiu. „Voi vedea care sunt problemele care rezultă din acest reportaj, voi dialoga cu cei care au soluții”, a spus Ilie Bolojan.
„Zona de justiție nu este zona mea de competență și nu pot să vin cu soluții directe decât în baza unor discuții cu reprezentanții magistraturii, cu specialiști”, a recunoscut premierul.
Ilie Bolojan a subliniat însă că problemele grave de sistem trebuie corectate. „Dacă ai probleme grave de sistem, ele nu trebuie ocolite, ci trebuie corectate. Asta e o răspundere a lumii politice”, a declarat premierul.
„Toți cei care avem responsabilități instituționale trebuie să colaborăm și să venim cu soluții în așa fel încât aceste probleme să fie rezolvate”, a conchis Ilie Bolojan.