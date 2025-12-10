Bolojan, despre condiția lui Nicușor Dan pentru promulgarea bugetului: „Banii trebuie să urmeze problemele”

Ilie Bolojan a explicat ce propune referendumul de la București. „Referendumul propune ca impozitele colectate de la bucureșteni să fie împărțite într-o formulă echitabilă prin Consiliul General”, a declarat premierul.

Disputa pentru resurse în ultimii 20 de ani

„În ultimii 20 de ani, împărțirea resurselor Capitalei s-a făcut pe baza unei dispute între primarul general și primarii de sector”, a recunoscut la B 1 Ilie Bolojan. Premierul a descris mecanismul acestei împărțiri.

„Când primarul general era de la partidul de guvernământ, avea o poziție mai importantă și lua o parte mai mare din bani”, a explicat Bolojan. Când primarii de sector erau mai puternici și primarul general nu avea relație bună cu decidenții, „ponderea mai mare se ducea la primăriile de sector”, a mai spus premierul.

Principiul distribuției banilor

Ilie Bolojan a prezentat principiul după care ar trebui distribuiți banii în București. „Banii trebuie distribuiți astfel încât să ajungă la primăria generală sau de sector care are responsabilitatea gestionării problemelor respective”, a declarat premierul.

„Practic, banii ar trebui să urmeze problemele de rezolvare””, a subliniat Ilie Bolojan. Premierul a dat exemplul Primăriei Generale. „Cea mai mare parte a banilor este direcționată către subvenția la termoficare și către subvenția la RATB”, a explicat Bolojan.

Respectarea voinței cetățenilor

„Practic, Primăria Generală este o agenție de plăți care duce sumele în majoritate către aceste două direcții”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că formula ridicată de președinte vine să respecte voința cetățenilor din București. „La alegerile locale, bucureștenii au votat și acest referendum prin care s-au exprimat în felul acesta”, a conchis premierul.