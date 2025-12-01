Cum îi evaluează bucureștenii pe liderii naționali: Bolojan, mai criticat decât Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan este privit mai critic de bucureșteni decât președintele Nicușor Dan, potrivit sondajului realizat de Agenția de Rating Politic, în perioada 19-25 noiembrie. Evaluările celor doi lideri arată un contrast clar în percepția publică. Premierul este vizibil dezavantajat, atât în ceea ce privește evaluarea activității, cât și la nivelul de încredere.

Bolojan, evaluat negativ de aproape 60% dintre bucureșteni

Potrivit datelor sondajului, 59,2% dintre respondenți se declară nemulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan. În același timp, doar 30,8% spun că sunt mulțumiți de modul în care acesta își exercită mandatul.

Autorii raportului subliniază că aceste cifre reprezintă „valori moderate – medii pentru un premier în funcție, fără erodare mare”, dar diferența rămâne consistentă.

Nicușor Dan, evaluat mai bine decât premierul

În cazul președintelui României, bucureștenii sunt ceva mai împărțiți, însă balanța este mai favorabilă decât în cazul premierului. 40,7% se declară mulțumiți de activitatea sa, în timp ce 50,5% sunt nemulțumiți.

Deși ambii lideri înregistrează niveluri de nemulțumire peste 50%, președintele are aproape 10 puncte procentuale în plus la capitolul evaluări pozitive față de premier. Acest aspect îl plasează într-o poziție publică semnificativ mai confortabilă.

La capitolul încredere, Nicușor Dan conduce detașat

Sondajul include și un clasament al încrederii în lideri, în care Nicușor Dan ocupă prima poziție. Nivelul de încredere acordat de către bucureșteni atinge 40,7%, cel mai ridicat dintre toate personalitățile măsurate. Ilie Bolojan nu este inclus în topul dedicat încrederii, fiind evaluat prin secțiunea de mulțumire și nemulțumire. Totuși, procentul redus al evaluărilor pozitive, de doar 30,8%, sugerează un capital de încredere mai scăzut în rândul locuitorilor capitalei.

Diferența dintre cei doi devine astfel și mai clară: Nicușor Dan este liderul național cu cea mai ridicată încredere în București.

Notorietate ridicată, dar evaluări diferite

Atât Bolojan, cât și Nicușor Dan se numără printre liderii cu notorietate foarte ridicată în București. Electoratul îi evaluează astfel în cunoștință de cauză. Nicușor Dan este cunoscut de 97,1% dintre respondenți, fiind liderul cu cea mai mare notorietate, iar Ilie Bolojan are la rândul său un nivel ridicat de vizibilitate, de 91,6%.

Cu toate acestea, vizibilitatea ridicată nu se traduce automat în apreciere. În timp ce Nicușor Dan combină notorietatea cu cea mai înaltă cotă de încredere, Bolojan rămâne mult în urmă la acest indicator.

Contextul general apasă mai puternic asupra premierului

Raportul Agenției de Rating Politic subliniază că starea generală a electoratului contribuie la evaluările negative pentru liderii naționali. Capitala traversează o perioadă de tensiune politică și socială, iar „alegerile se desfășoară într-o notă de pesimism, mult mai mare ca anul trecut”, alimentată de nemulțumirea față de situația economică și socială.

„Contextul politic național influențează direct alegerile”, arată raportul, o presiune care se reflectă mai puternic asupra premierului, aflat în poziția executivă.

Sondajul arată că alegătorii bucureșteni sunt atenți la evoluțiile politice naționale. Aprecierea liderilor este strâns legată de climatul de nemulțumire și polarizare, în care președintele se poziționează totuși mai bine decât premierul.