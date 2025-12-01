Sondaj: Primăria Capitalei se poate câștiga cu doar 25% din voturi. Bucureștiul – polarizat și indecis

Bucureștiul traversează una dintre cele mai imprevizibile campanii electorale din ultimii ani. Un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic, vizând alegerile pentru primăria Capitalei, arată acest lucru. Agenția a folosit un model modern de eșantionare bazat pe interviuri online și calibrare statistică.

Realizatorii sondajului au precizat că nu publică intenții de vot, studiul nefiind realizat la comanda unui client. Însă concluziile rămân relevante pentru competiția politică din Capitală.

Alegerile pentru primăria Capitalei, decise de un electorat indecis

„Cursa electorală de la București este extrem de strânsă și incertă ca rezultat și va fi așa până la final”, arată raportul. Nivelul ridicat de indecizie rămâne un factor cheie: 13,5% dintre cei care spun că merg la vot nu au încă o opțiune. În aceste condiții, „alegerile se pot câștiga cu 25% la o prezență de 44 – 46%, în jur de 200 de mii de voturi”.

În același timp, intenția declarată de participare este ridicată: 60,4% dintre respondenți spun că vor merge „foarte probabil” la vot. Însă numai 38,6% sunt complet hotărâți cu cine vor vota, în timp ce 18,1% încă nu au ales un candidat.

Corupția domină agenda alegătorilor

Sondajul arată și o atmosferă publică tensionată. „Alegerile se desfășoară într-o notă de pesimism, mult mai mare ca anul trecut”, alimentat de nemulțumirea față de situația politică, economică și socială.

Tema corupției a revenit puternic în atenția alegătorilor. „Tema de protest a corupției a revenit puternic în top (20%)”. În același timp, „contextul politic național influențează direct alegerile”, au comunicat reprezentanții Agenției de Rating Politic.

Orașul, divizat în opinii

În Capitală se simte o polarizare tot mai puternică, atât în felul în care oamenii își evaluează situația materială, cât și în atitudinea față de muncitorii străini. „Publicul din București tinde să se polarizeze destul de mult între cei ce se simt neglijați și cei care sunt mulțumiți de situația actuală”, arată rezultatele sondajului.

Peste 38% dintre bucureșteni spun că muncitorii străini au un impact pozitiv asupra orașului, în timp ce 23% îl văd negativ. Alți 27,7% cred că prezența lor nu are un impact semnificativ.

Bucureștenii vor un primar necorupt

„Cursa electorală de la București este extrem de strânsă și incertă ca rezultat și va fi așa până la final”. Din acest motiv, raportul nu a realizat un clasament al candidaților. Concluziile indică însă că „nu există un candidat puternic, care să unească mai multe segmente electorale”.

În ceea ce privește profilul preferat, bucureștenii cer în primul rând un primar integru. „Cel mai puternic profil solicitat este primar corect-cinstit-necorupt (33%), urmat de unul apropiat de oameni (15,4%) sau gospodar (14,7%)”.

Potrivit sondajului, Bucureștiul se îndreaptă spre o cursă electorală imprevizibilă, disputată între „un profil de protest și un profil de primar clasic”. Electoratul pentru primăria Capitalei este fragmentat și extrem de sensibil la evoluțiile politice naționale.