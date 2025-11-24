Daniel Băluță propune un plan amplu pentru combaterea excluziunii sociale în București

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de Primar General, Daniel Băluță, a prezentat un plan extins de măsuri pentru combaterea excluziunii sociale în București.

Acesta prevede subvenții consistente pentru plata energiei termice, ajutoare pentru medicamente, sprijin pentru tineri și familii aflate la început de drum, dar și programe de acces la locuri de muncă bine plătite.

Potrivit propunerilor sale, persoanele cu venituri sub 3.000 de lei ar urma să beneficieze de subvenționarea integrală a costurilor cu energia termică, în timp ce cei cu venituri între 3.000 și 4.000 de lei ar primi o subvenție de 50%.

Pentru persoanele cu venituri mai mici de 2.500 de lei, Băluță propune acordarea unor ajutoare de până la 500 de lei pe lună pentru medicamente.

De asemenea, tinerii și familiile tinere cu venituri sub salariul mediu pe economie ar urma să primească sprijin pentru plata chiriei.

Băluță a subliniat că unul dintre obiectivele sale este facilitarea accesului tinerilor la locuri de muncă bine plătite.

Printre măsurile avute în vedere se numără burse de angajare în societățile aflate în subordinea Primăriei Capitalei și a primăriilor de sector, cursuri gratuite de reconversie și calificare profesională, precum și modificarea criteriilor de achiziție publică pentru a permite firmelor contractate de primărie să angajeze tineri din comunitate.

Pentru familiile cu mai mult de trei copii, proiectul prevede un ajutor financiar de 1.000 de lei pe lună.

În plus, Băluță promite plata imediată a datoriilor pe care Primăria Capitalei le are către persoanele cu dizabilități și către aparținătorii acestora.

În ceea ce privește finanțarea acestor măsuri, candidatul PSD propune fuziunea ELCEN și Termoenergetica, considerând că profitul unei entități comune ar putea deveni o sursă vitală de fonduri.

Totodată, acesta susține că limitarea pierderilor din sistemul de termoficare, care ajung anual la 40-50% și accesarea fondurilor europene pentru înlocuirea conductelor vor contribui la acoperirea costurilor.

„Sursele de finanțare sunt clare și la îndemâna noastră”, a afirmat Daniel Băluță, subliniind că tehnologii moderne vor permite accelerarea lucrărilor la rețeaua de termoficare.