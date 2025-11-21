Makavelli și-a anunțat retragerea oficială din cursa pentru Primăria Capitalei. Iată pe cine va susține

Alexandru Zidaru cunoscut sub porecla Makaveli a explicat decizia într-un mesaj adresat susținătorilor, legând retragerea de ideea de unitate politică:

„Azi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. E bine ce fac, dar nu ajung la final așa (…) Luam 7% și câștiga tot sistemul.”, a declarat Alexandru Zidaru.

Retragerea canidatului a fost comentată și de Anca Alexandrescu, candidat independent suținut de AUR.

„Cu acest gest extraordinar, dovedim că uniți vom reuși să-i învingem. E ultima șansă! Dacă reușim să luăm Bucureștiul, pică și Coaliția și se schimbă lucrurile în țară”, a declarat Anca Alexandrescu.

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare în care îl felicită pe influencerul Makavelli pentru presupusa retragere din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea jurnalistei Anca Alexandrescu, candidat susținut de AUR.

„Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a scris Simion, sugerând că decizia ar avea ca miză „unificarea” voturilor unei anumite zone de electorat în perspectiva alegerilor de la București.

Makavelli, pe numele său real Virgil Alexandru Zidaru, este influencer și candidat la Primăria Capitalei, cunoscut pentru activitatea sa intensă în mediul online și pentru implicarea în zona așa-numitului curent „suveranist”.

Makavelli era plasat de sondajele din ultimele zile între 1% și 3%.