Prima pagină » Știrile zilei » Daniel Băluță: Marii dezvoltatori să ofere o parte din locuințe pentru componenta socială

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că vrea să impună o regulă potrivit căreia marii dezvoltatori să ofere un procent modic din locuințele pe care le construiesc pentru componenta socială.
Laura Buciu
21 nov. 2025, 22:08, Politic

Băluță a spus că are două măsuri foarte importante pe care le va lua dacă va deveni primarul Capitalei.

Prima este aceea de a cuantifica și de a valorifica toate apartamentele pe care atât AFI, respectiv R.A.P.P.S., le au în București și a le da spre închiriere.

Cealaltă regulă pe care vrea să o impună „de îndată” este aceea ca „marii dezvoltatori să oferă o parte din locuințele pe care le construiesc, un procent modic de 1%, 2%, 3%, cum am văzut și în alte capitale europene, pentru această componentă socială cu chirie subvenționată”.

„De exemplu, dacă ai construit o sută de apartamente, două – trei apartamente să le dai spre închiriere în această versiune”, spune Daniel Băluță, vineri seara, la România TV.

Întrebat dacă va avea puterea să-i „strângă cu ușa” pe dezvoltatori, fiind vorba de companii private, Băluță a spus că „prin legislativul pe care primăria îl are putem impune o astfel de decizie. Și nu este niciun fel de problemă. Este o realitate pe care o vedem și în alte capitale europene. De exemplu, Madridul este cel mai mare deținător de proprietăți imobiliare”.