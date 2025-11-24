Va mai apărea Makavelli pe buletinele de vot după ce s-a retras?

Răspunsul ține strict de procedura legală și de calendarul electoral. Pe 21 noiembrie, Zidaru a depus la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 cererea de renunțare la candidatura independentă pentru Primăria Generală a Municipiului București, în cadrul alegerilor locale parțiale programate pentru 7 decembrie.

Legea prevede că un candidat poate renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. Pentru asta, trebuie să depună la biroul electoral de circumscripție o declarație de renunțare, semnată și datată, care să respecte condițiile de fond și de formă prevăzute de cadrul normativ. Data limită pentru renunțare a fost 23 noiembrie, iar Makaveli a acționat înainte de acest termen.

Din analiza documentelor depuse, autoritățile electorale au constatat că declarația de renunțare respectă toate cerințele legale, astfel încât candidatura sa nu a mai fost inclusă pe lista finală. În paralel, Zidaru a anunțat public, vineri, că se retrage din competiție și că o va susține pe Anca Alexandrescu în lupta pentru Primăria Capitalei.

Pe 23 noiembrie, candidaturile pentru Primăria Generală au rămas definitive, iar numele lui Makaveli nu se mai regăsește între candidații înscriși. În cursă au rămas 17 aspiranți la funcția de primar general:

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală „Dreptate pentru București”)

George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluță (PSD)

Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate)

Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune)

Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Nețoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuț Angelo Trifu (independent)

Constantin-Titian Filip (independent).

Luni urmează să fie stabilit, prin tragere la sorți, și numărul de ordine pe care fiecare dintre acești candidați îl va avea pe buletinele de vot – ultimul detaliu tehnic înainte ca bucureștenii să își poată alege noul primar general.