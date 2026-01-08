Prima pagină » Știrile zilei » Autoritatea Electorală Permanentă cere ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regândită

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vrea ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regîndită și promovată ca act normativ distinct. Obiectivul este consolidarea rolului AEP în arhitectura democratică a României, potrivit reprezentanților instituției.
Foto: AEP
Cosmin Pirv
08 ian. 2026, 17:24, Politic

Conducerea AEP a stabilit, joi, în cadrul unei ședințe, principalele direcții de acțiune pe termen scurt și mediu, având ca obiectiv consolidarea rolului AEP în arhitectura democratică a României.

S-a stabilit astfel inițierea demersurilor pentru modificarea cadrului normativ de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, în vederea clarificării atribuțiilor instituționale și a consolidării capacității administrative. „În acest sens, este necesar ca legea de organizare și funcționare a AEP să fie regândită și promovată ca act normativ distinct, destinat exclusiv acestui scop”, se arată într-un comunicat al AEP.

Totodată, conducerea a decis realizarea unei analize a legislației aplicabile în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, în scopul identificării unor soluții de îmbunătățire a cadrului legal existent, astfel încât să asigure un nivel ridicat de transparență și integritate.

În paralel, va fi elaborat un nou regulament de organizare și funcționare al Autorității Electorale Permanente.

Grupuri de lucru

Potrivit AEP, pentru implementarea acestor demersuri vor fi constituite grupuri de lucru dedicate fiecărui domeniu, care vor asigura coerența și rigoarea procesului de analiză și elaborare a propunerilor.

În același timp, legislația aplicabilă proceselor electorale va fi supusă unui proces de evaluare și revizuire, cu scopul îmbunătățirii acesteia și a consolidării rolului Autorității Electorale Permanente în administrarea alegerilor.

Un alt obiectiv important este îmbunătățirea calității datelor electorale gestionate de AEP, prin optimizarea fluxurilor de colectare, verificare și actualizare a acestora, astfel încât datele utilizate în procesele electorale să fie complete și precise.

De asemenea, potrivit conducerii instituției, un obiectiv îl reprezintă și reducerea cheltuielilor AEP.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie o instituție puternică, credibilă și adaptată provocărilor actuale. Ne propunem să consolidăm cadrul legal și instituțional astfel încât AEP să rămână un garant al corectitudinii proceselor electorale, să funcționeze mai eficient, să asigure tratament egal pentru toate formațiunile politice și să răspundă așteptărilor legitime ale cetățenilor. Deschiderea, claritatea, imparțialitatea și responsabilitatea sunt reperele care vor ghida acest proces”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

