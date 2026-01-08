Prima pagină » Politic » Negocieri pentru șefia SRI și SIE: Predoiu și Abrudean, favoriții PNL. PSD are propriile propuneri

Negocierile pentru numirea noilor șefi ai SRI și SIE au intrat într-o fază decisivă, cu PNL împingând în față doi candidați puternici și PSD venind cu propriile propuneri, în timp ce varianta susținută de Nicușor Dan a fost respinsă din start.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
08 ian. 2026, 20:47, Politic

PNL susține pentru conducerea Serviciului Român de Informații două nume cu greutate politică: ministrul de interne Cătălin Predoiu și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Varianta propusă inițial de președintele Nicușor Dan, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost respinsă în urma discuțiilor politice din coaliție, potrivit surselor apropiate negocierilor, relatează G4media.

Gabriel Zbârcea nu mai este luat în calcul inclusiv din cauza poziționărilor sale publice, în contextul în care acesta se declarase naționalist și suveranist, etichetări care au creat reticență în interiorul partidelor.

În paralel, PSD are cel puțin trei variante pentru conducerea Serviciului de Informații Externe. Cel mai vehiculat nume rămâne consilierul prezidențial Marius Lazurcă, însă în discuții au mai fost menționați Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea. Un acord final între partenerii de guvernare nu a fost încă stabilit.

Un alt nume pomenit informal pentru SRI este Florin Vlădică, din cadrul Administrației Prezidențiale, însă acesta ar avea șanse mai mici de susținere oficială, în special din partea liberalilor.

Funcția de director al SRI este vacantă de peste doi ani și jumătate, de la plecarea lui Eduard Hellvig. Președintele Nicușor Dan nu a anunțat oficial nicio propunere, dar a afirmat că va lua o decizie într-un termen „rezonabil”, după consultarea majorității parlamentare.

Procesul de desemnare a șefilor SRI și SIE face parte dintr-un pachet politic mai larg care include și numiri la conducerea parchetelor, motiv pentru care PSD, principalul partid din Parlament, are un cuvânt decisiv.

Negocierile arată tensiunile din coaliție în privința controlului asupra serviciilor de informații, într-un moment în care fiecare partid încearcă să își maximizeze influența instituțională.

