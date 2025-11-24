Prima pagină » Politic » Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București

Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București

La „Ai Aflat" cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea a spus că a discutat cu Daniel Băluță și că acesta a promis să continue și să extindă programele pentru femeile victime ale violenței domestice.
Nițu Maria
24 nov. 2025

Prezentă luni seară la emisiunea „Ai Aflat”, de la Gândul, moderată de Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost întrebată dacă a discutat cu Daniel Băluță, candidatul PSD la PMB despre continuarea programelor începute de aceasta.

Răspunsul Gabrielei Firea s-a concentrat pe programele pentru femeile și copiii afectați de violența domestică, despre care ea a menționat, în repetate rânduri, chiar și în trecut, că au reprezentat o prioritate în mandat.

„La momentul în care am devenit primar general, erau doar 15 locuri în locuințe protejate pentru femeile care sunt victimele violenței domestice și am crescut numărul la 120. Din păcate acolo a rămas.”, a spus Gabriela Firea, menționând cât de limitată era situația pentru femeile supuse acestor agresiuni.

Conform declarațiilor sale, programul dezvoltat de Firea a fost un sprijin concret pentru victimele violenței domestice, la vremea aceea.

„Cu o echipă extraordinară de la DGASMB, am reușit să luăm o clădire, să o amenajăm, astfel încât femeile să aibă nu doar un acoperiș deasupra capului, pentru ele și copiii lor, ci și asistență psihologică, medicală, de asemenea sprijin pentru a-și găsi un job, un loc de muncă pentru a se integra în societate și nu doar câteva zile, ci până la momentul în care se simțeau echilibrate și doreau să încerce să-și rea viața pe cont propriu.”, a spus ea.

Despre implicarea colegului său de partid, Daniel Băluță, în continuarea planurilor făcute de Firea în București, aceasta a spus că „mi-a promis că le duce mai departe. De exemplu, din această locuință protejată să fie și mai multe locuri.”

